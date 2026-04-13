Dividido en 4 secciones, el Bosque de Chapultepec tiene una extensión de 866 hectáreas, más de 135 veces el territorio que ocupa el Estadio Azteca, el más grande de América Latina.

Es, sin duda, el bosque urbano más reconocido en México y uno de los sitios turísticos más visitados de CDMX, pues además de sus áreas verdes, ofrece distintos atractivos como un parque de atracciones, monumentos y una gran cantidad de museos.

En Destinos te contamos cuántos y cuáles son, así como los costos de entrada a cada uno.

¿Cuántos museos hay en el Bosque de Chapultepec?

En total, el Bosque de Chapultepec cuenta, hasta el momento, con 16 museos, cada uno con su propia historia, temática y atractivos.

Foto: Museo Nacional de Antropología

Todos ellos están distribuidos entre la Primera y la Segunda Sección.

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¿Cuáles son los museos de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec?

La Primera Sección del Bosque de Chapultepec es la que cuenta con mayor oferta, con un total de 9 museos.

Quizá el más conocido es el Museo Nacional de Antropología (el más visitado del país), una maravilla arquitectónica autoría del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Tiene 22 salas, donde se exhiben unas 7,700 piezas arqueológicas (de culturas prehispánicas) y 5,765 objetos en la sección etnográfica.

Otro muy popular es el Museo Nacional de Historia, dentro del Castillo de Chapultepec (construido en 1778). Resguarda colecciones artísticas, arqueológicas, históricas y patrimoniales desde el México precolombino hasta la época de la Revolución.

Foto: Bosque de Chapultepec

Especializados en arte está la Galería de Arte Museo del Caracol, en forma de espiral y con maquetas, fotografías y pinturas que relatan la historia de México; el Museo Tamayo con obras contemporáneas; el Museo de Arte Moderno con muestras de artistas mexicanos a partir de 1930 y la Casa del Lago, una casona de inicios del siglo XX con exhibiciones de estilo contemporáneo.

Frente a la Puerta de los Leones y debajo de la Estela de Luz está el Centro de Cultura Digital, un moderno espacio enfocado en las herramientas digitales y su utilización para la transformación social y la creación de contenidos.

La Primera Sección del Bosque de Chapultepec también cuenta con el Museo de Sitio, en el edificio que anteriormente fuera la entrada al Colegio Militar. Actualmente muestra objetos e información sobre la historia de Chapultepec desde la época prehispánica hasta el siglo XX.

Foto: Bosque de Chapultepec

Dentro del Zoológico de Chapultepec se encuentra Anfibium, un centro de conservación y museo enfocado en el ajolote. Desde 2023 ofrece exhibiciones referentes a este animal endémico, laboratorios y un humedal que recrea la zona lacustre de Xochimilco.

Aunque el Complejo Cultural Los Pinos no es un museo como tal, regularmente organiza exposiciones de distintas temáticas. Además, el antiguo Molino del Rey funciona como el Cencalli, donde hay exposiciones que destacan la importancia del maíz en la cultura mexicana y los 68 pueblos indígenas que habitan el país.

¿Cuáles son los museos en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec?

La Segunda Sección del Bosque de Chapultepec tiene 7 museos, muchos de los cuales fueron inaugurados o remodelados en años recientes.

Dedicados a la naturaleza hay 2: el Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental con sus enormes domos, infografías interactivas, fósiles y animales disecados; y el Centro de Cultura Ambiental —inaugurado en 2023—, con jardines polinizadores y un pabellón referente a la riqueza natural del país y los retos ambientales en la CDMX.

Foto: Bosque de Chapultepec

Cerca está el Museo Jardín del Agua, con jardines y una antigua cámara de distribución de agua, así como el Museo del Cárcamo de Dolores, un conjunto hidráulico del arquitecto Ricardo Rivas, decorado con la instalación artística Cámara Lambdoma de Ariel Guzik, el mural ‘El agua, origen de la vida’ y la Fuente de Tláloc, ambas de Diego Rivera.

Para los amantes de la arquitectura y el diseño, Espacio CDMX brinda exposiciones de estas ramas; mientras que para los interesados en el arte moderno está LagoAlgo, dentro de un edificio inspirado en las formas del paraboloide hiperbólico, a orillas del Lago Mayor.

Las infancias tienen su lugar especial en Papalote Museo del Niño, obra del arquitecto Ricardo Legorreta. Sus exhibiciones son interactivas y abordan temas como el cuerpo, el hogar y la familia, la ciudad, la naturaleza e incluso el cosmos en su domo digital.

Bonus: el nuevo museo del Bosque de Chapultepec

Este año se espera la inauguración del Museo Nacional de Energía y Tecnología (MUNET), el más nuevo del Bosque de Chapultepec.

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Diseñado por el arquitecto Enrique Norten, tendrá espacios y exposiciones interactivas referentes a la sostenibilidad y las energías nuclear, solar, eólica, geotérmica, hidráulica, la bioenergía, la electricidad y los combustibles fósiles.

Aún no hay fecha oficial de apertura, por lo que te recomendamos mantenerte atento a sus redes sociales oficiales.

¿Cuánto cuesta entrar a los museos del Bosque de Chapultepec?

Hay distintos precios de entrada a los museos del Bosque de Chapultepec:

Papalote Museo del Niño: $220 pesos por persona (algunas experiencias se cobran por separado).

Museo Nacional de Historia, Galería de Arte Museo del Caracol y Museo Nacional de Antropología: $210 para extranjeros y $105 para mexicanos y residentes.

Museo Tamayo y Museo de Arte Moderno: $95 por persona.

Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental: $39 pesos por adulto, $19 para menores de 12 años, docentes y estudiantes.

Foto: Bosque de Chapultepec

Museo del Cárcamo de Dolores: $34 por adulto, $17 para profesores, estudiantes y menores de 13 años.

Centro de Cultura Ambiental, Museo Jardín del Agua, Museo de Sitio, Espacio CDMX, LagoAlgo, Centro de Cultura Digital, Casa del Lago, Anfibium y Complejo Cultural Los Pinos: entrada gratuita.

En los museos con costo de entrada, el acceso es gratuito para todo público los domingos.

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