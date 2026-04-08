Peter Pan, del escritor escocés James Matthew Barrie en 1904, es una de las obras literarias más populares y entrañables del mundo, sobre todo por las adaptaciones cinematográficas de Disney.

Su origen fue la puesta en escena ‘Peter Pan y Wendy’, estrenada en Londres hace más de 120 años.

Ahora, en CDMX, el Auditorio Nacional presentará una curiosa propuesta, creación del director de ballet y coreógrafo Septime Webre, la cual mezcla la danza, tecnología y la magia de las aventuras en el País del Nunca Jamás.

En entrevista, Tonatiuh Gómez, bailarín y productor del espectáculo, nos contó los detalles de la experiencia.

¿Cómo es el ballet inmersivo de Peter Pan?

Tonatiuh Gómez explica que la historia presentada en el ballet inmersivo de Peter Pan es la original, apegada a lo escrito por James Matthew Barrie y la adaptación de Septime Webre, aunque con un toque mexicano al presentar diversos guiños que transportarán a los espectadores a la península de Yucatán.

Foto: Hong Kong Ballet

“Cuando yo me senté con Septime, él me decía que la península de Yucatán es uno de sus lugares favoritos para viajar. Él ya tenía noción de la cultura maya y se abrió para transformarla”.

Así, Tonatiuh tuvo libertad de adaptar la obra, sin dejar de lado los hechos y personajes originales: “normalmente ocurre en Londres, pero aquí es en la ciudad de Mérida, con un estilo colonial.

La habitación de Wendy y sus hermanos tiene papel tapiz y colores que recuerdan Mérida; cuando llegan al País del Nunca Jamás, la escenografía está basada en la flora y fauna de la península y el Caribe”.

Foto: Hong Kong Ballet

Al tratarse de un espectáculo de ballet, Peter Pan se compone de una mezcla de danzas contemporáneas (slapstick, hip hop, tango), clásicas y una fuerte carga teatral, con elementos tecnológicos inmersivos.

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La puesta en escena está a cargo del Ballet de Jalisco “una de las 3 compañías más importantes de México”, agrega el bailarín y productor.

En escena, habrá más de 37 bailarines y artistas invitados, como Stephani Maiorano —primera bailarina del Ballet de San Diego—, Axel Jaramillo (del Ballet de Monterrey) y 40 niños que “interpretarán a los niños perdidos y personajes de la región maya, como flamencos, tortugas marinas y jaguares”.

Foto: Hong Kong Ballet

Tonatiuh Gómez destaca que, por primera vez en la historia, el Ballet de Jalisco se presentará en el Auditorio Nacional.

El uso de la tecnología en el ballet inmersivo de Peter Pan

El principal motivo para denominar el ballet de Peter Pan como una experiencia inmersiva es el uso de videomapping: “desde que las personas entran al teatro ya estamos ‘provocando’ con mapping en el lobby y hasta las butacas.

"Mapeamos los telones y le dimos animación a algunos personajes, y durante toda la obra hay diferentes momentos con proyecciones”.

Foto: Hong Kong Ballet

En entrevista, nos dice que el equipo encargado de crear estos elementos ha trabajado en espectáculos para Grupo Xcaret e incluso con el cineasta mexicano Guillermo del Toro.

La experiencia tecnológica de Peter Pan se complementa con vuelos escénicos, multimedia y “una de las producciones de danza más grandes que se ha hecho en México, con muebles de 5 metros de altura, conchas de mar que forman la guarida de los niños perdidos y elementos enormes que te harán sentir en el País del Nunca Jamás”, asegura Tonatiuh Gómez, productor del show.

¿Para quiénes está pensado el ballet inmersivo de Peter Pan?

Aunque la historia de Peter Pan suele pensarse para niños, Tonatiuh Gómez menciona que la iniciativa es “acercar la danza a nuevos públicos. No es solo para gente que conoce de ballet, sino para toda la familia, sean o no conocedores del medio”.

Foto: Hong Kong Ballet

Explica que se decidió usar técnicas como el videomapping porque “actualmente es difícil que (los jóvenes) se acerquen al teatro. No es tanto por innovar sino ponernos a la vanguardia con estas herramientas para fortalecer, enaltecer y hacer más atractivo (estos eventos) para futuras generaciones”.

Afirma que, “si para un adulto ver esto es sorprendente, cuando eres niño y no tienes idea de los ‘trucos’, se vuelve una experiencia mágica. Se queda en el imaginario y es lo que queremos provocar”.

Foto: Hong Kong Ballet

Más allá de un espectáculo “es un recordatorio de que crecer no debería significar dejar de creer, como dice Peter Pan”.

¿Cuándo se presenta el ballet inmersivo de Peter Pan?

El ballet inmersivo de Peter Pan de Septime Webre se presentará en una única fecha en el Auditorio Nacional: domingo 17 de mayo a las 5:30 p.m.

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¿Cuánto cuesta la entrada al ballet inmersivo de Peter Pan?

El costo de los boletos para el ballet inmersivo de Peter Pan depende del lugar que eligas, desde los $385 a los $3,472 pesos por persona más cargos por servicio.

Entradas disponibles en Ticketmaster.

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