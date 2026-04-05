El Centro Histórico de la Ciudad de México es un lugar lleno de historia, leyendas y grandes recintos como la Catedral Metropolitana. Y bajo la estructura de esta edificación se encuentran unas catacumbas.

Esta 'joya' subterránea ofrece una experiencia distinta para quienes desean descubrir los secretos de la capital.

Además, la visita permite apreciar la arquitectura de uno de los templos más famosos y antiguos del país.

Si quieres saber cómo entrar, aquí te compartimos los detalles del tour.

La Catedral Metropolitana se encuentra en pleno corazón de la CDMX. Foto: Pexels

¿Qué hay en las catacumbas de la Catedral de CDMX?

Edificada en 1573 sobre las ruinas del centro ceremonial de Tenochtitlan, la Catedral Metropolitana cuenta con criptas subterráneas donde permanecen los restos de diversos arzobispos y obispos.

A varios metros de profundidad, estas catacumbas fueron creadas en el siglo XVI por orden del prelado y arzobispo Juan de Mañozca y Zamora.

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Desde entonces han funcionado como un espacio de descanso para religiosos. Entre ellos, Fray Juan de Zumárraga.

En la actualidad es posible explorar esta área mediante un tour guiado a través de los niveles subterráneos de la Catedral Metropolitana. También incluye una visita a zonas que normalmente no están abiertas al público.

¿Qué áreas de la Catedral Metropolitana incluye el tour?

Un guía conduce a los asistentes a distintas áreas de la Catedral Metropolitana, mientras descubren cómo llegaron los restos de alrededor de 40 obispos y arzobispos a las catacumbas.

En la zona subterránea también se explican detalles poco conocidos sobre la estructura de la edificación y su origen. Pero además, se tiene acceso a:

Sala del coro.

Ruinas del antiguo Templo de Tonatiuh.

Una capilla.

Este recorrido no solo es una experiencia de fin de semana, sino la oportunidad de aprender datos que permiten tener una perspectiva de la catedral más importante de México.

Durante la visita, podrás apreciar la arquitectura de la Catedral Metropolitana. Foto: Pexels

¿Cuánto cuesta el tour de las catacumbas de la Catedral Metropolitana?

El costo del tour es de $150 pesos por persona.

Se necesita consultar previamente la disponibilidad y fechas del recorrido al número (56) 4389 2411.

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Para apartar el lugar son indispensables estos datos:

Nombre de quien reserva.

Número de personas.

Horario.

Fecha.

Otra opción es conseguir las entradas directamente en la Catedral Metropolitana. Pero, te recomendamos reservar con anticipación porque el cupo se llena rápidamente.

Este es el horario de las catacumbas de la Catedral Metropolitana

La duración del tour por las catacumbas de la Catedral Metropolitana de CDMX es de una hora aproximadamente y los horarios de visita son:

Lunes a jueves: 13:00 horas.

Viernes y sábado: 11:00, 12:00 y 13:00 horas.

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