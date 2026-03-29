El parque Xcaret (del maya ‘pequeña caleta’) es uno de los principales atractivos de la Riviera Maya, pues en sus más de 80 hectáreas de extensión se ‘mezcla’ la belleza de la selva y la playa, el misticismo de los ríos subterráneos peninsulares, el legado prehispánico, la cultura y gastronomía mexicana.

Si planeas visitarlo en Semana Santa, te compartimos una guía donde verás qué puedes hacer, comer y cuánto cuesta entrar.

¿Dónde está el parque Xcaret?

El parque Xcaret se encuentra en una zona selvática a orillas del Caribe mexicano, específicamente en el kilómetro 282 de la carretera Chetumal-Puerto Juárez, a unos 20 minutos al sur del centro de Playa del Carmen.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Desde el Aeropuerto Internacional de Cancún y el pueblo mágico de Tulum es aproximadamente 1 hora en auto.

¿Qué hacer en el parque Xcaret?

El parque Xcaret es tan grande que ofrece más de 50 experiencias y sitios de interés. Aunque puedes conocerlas a tu propio ritmo y gusto, hay 6 rutas, cada una con sus atractivos y temáticas.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Recorre alguno de sus 3 ríos subterráneos –de entre 2 y 4 metros de profundidad–. En algunas partes son cerrados y abiertos con vista a la vegetación y otras zonas del parque. Si no quieres mojarte, el Río del Paraíso tiene la opción de hacer un pequeño recorrido guiado en balsa.

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Contempla de cerca la flora y fauna en las áreas de exhibición. Xcaret cuenta con programas de rescate y reproducción de especies nativas, visibles en su aviario con quetzales, tucanes, flamencos, águilas reales y otras aves coloridas; por el mariposario para conocer el ciclo de vida de estos frágiles insectos; por el acuario de arrecife de coral con peces tropicales y un ecosistema arrecifal; por el sendero de la selva tropical con árboles y flores o incluso en el Museo Viviente de Orquídeas y Bromelias.

Foto: Omar Moreno. El Universal

La cultura mexicana es un pilar fundamental del parque, por lo que te recomendamos ver el espectáculo ecuestre en honor a la charrería, las presentaciones de los voladores de Papantla o los shows folclóricos con danzas de todo el país.

No te olvides de pasar la Aldea de los Artesanos con casitas donde auténticos artesanos de toda la República exhiben y venden sus productos; a Puente al Paraíso, una especie de cementerio en un basamento piramidal de 7 niveles, 52 escalones y 365 tumbas con epitafios creativos; o por la Hacienda Henequenera, una finca del Porfiriato que se convirtió en el Museo de Arte Popular Mexicano y que cuenta con la Capilla de Guadalupe, famosa por la imagen de la virgen tallada en un inmenso tronco con raíces y un cenote en su altar principal.

Foto: Omar Moreno. El Universal

El misticismo maya también está muy presente en Xcaret y no puedes irte sin recorrer sus vestigios precolombinos (con más de 1,000 años de existencia) y el Pueblo Prehispánico con réplicas de las tradicionales casas mayas. Ahí mismo se realiza un imponente espectáculo con música, cantos, vestimentas y danzas precolombinas.

Refréscate en su zona de caleta y playa. Además de nadar, puedes contratar tours de esnórquel, buceo con un moderno casco que permite sumergirse a una profundidad de 7 metros e incluso un emocionante paseo en lancha rápida (con zambullidas y giros 360°).

Plus: el show México Espectacular de Xcaret

Quizá uno de los principales atractivos del parque Xcaret es el show México Espectacular, que se celebra en el Teatro Gran Tlachco, una gigantesca estructura en forma de palapa con asientos que asemeja alguna antigua estructura maya.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Más de 300 artistas en escena representan momentos del México prehispánico con demostraciones del juego de pelota o pelota purépecha (con una bola de fuego) y la llegada de los conquistadores españoles.

Luego, vienen danzas populares y emblemáticas de distintas partes de México. En todo momento hay música en vivo, así que seguro bailarás con las vaquerías de Yucatán, los tamborileros de Tabasco, el fandango de Veracruz , la flor de piña de Oaxaca, el norteño de Nuevo León, la banda de Sinaloa (con todo y caballos bailadores), los viejitos de Michoacán, el mariachi de Jalisco e incluso un popurrí de corridos de la Revolución Mexicana.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Es muy emotivo y colorido por sus vestimentas, escenografía y uso de la tecnología (especialmente en los momentos con video mapping e iluminación especial).

¿Qué comer en el parque Xcaret?

Hay mucho que comer en el parque Xcaret, pues cuenta con 10 restaurantes: La Orquídea (para desayunos), Jalisco (a un lado del ruedo ecuestre), El Yucateco (en la Hacienda Henequenera), Michoacán (con vista a las caleta), Oaxaca, Yucatán, Veracruz y Baja California (en una palapa) y La Isla (a un costado de las grutas y ríos subterráneos).

Prácticamente todas las opciones son de estilo buffet internacional, aunque en el caso de los establecimiento con nombres de estados mexicanos, tienen estaciones con gastronomías de sus respectivas regiones.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Para tomar, hay 4 bares con botanas, coctelería y destilados mexicanos e internacionales. Quizá el más llamativo es Las Rocas, con una vista increíble del Caribe mexicano.

Por las tardes, en la Cava Xcaret se realizan maridajes con platillos y vinos mexicanos.

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Otra experiencia gastronómica adicional son las cenas del show México Espectacular. Son 9 tiempos con pequeñas porciones de delicias como un salbute de camarón y longaniza de Valladolid; aguachile de atún fresco con guanábana; crema de queso hebra ahumado; langosta del Caribe y magret de pato con mole de la casa.

¿Cuál es el costo de entrada a Xcaret en Semana Santa?

En Semana Santa 2026, la entrada básica al parque Xcaret tiene un precio regular de $2,659 pesos por persona con un 25% de descuento para niños de 5 a 11 años. Es gratis para infantes de 4 años o menos. Incluye acceso a casi todas las actividades y shows (como México Espectacular).

Foto: Omar Moreno. El Universal

Si además deseas disfrutar de cualquiera de los restaurantes buffet, adquiere la entrada Xcaret Plus. Tiene un costo de $3,299 por persona, 25% de descuento para niños de 5 a 11 años y gratis para infantes de 4 años o menos.

Abre todos los días de 8:30 a.m. a 10:00 p.m.

Actividades como el buceo, lancha rápida, parachute, temazcal, esnórquel, spa y la cena de México Espectacular se cobran por separado. Desde $899 hasta $1,800 por persona.

Más información en el sitio web de Xcaret.

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