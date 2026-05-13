Temporada de lluvias: ¿Cascada en Metro de CDMX?; STC aclara video viral en redes

Las lluvias torrenciales que azotaron al Valle de México el pasado 12 de mayo provocaron el colapso de las vialidades, así como inundaciones en distintas alcaldías y los alrededores de la capital.

Aunado a ello, los daños por las lluvias también afectaron varias estaciones del STC Metro y, por este motivo un video difundido en redes sociales capturó la atención de cientos de usuarios al evidenciar un gran flujo de agua que caía sobre uno de los vagones a través de una filtración.

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Tras las lluvias, varias estaciones del STC Metro reportaron fallas. Foto: Especial

Video de cascada en el metro se viraliza

El video que acaparó la atención en plataformas como ‘X’, hizo eco a una ola de quejas por los daños estructurales en las instalaciones del metro, mientras que en las remodelaciones que hay en algunas estaciones, aparentemente solo se hacen arreglos superficiales.

Ante las opiniones de los usuarios, la página del STC Metro realizó una aclaración, mencionando que la estación que aparece en el clip atraviesa un viaducto elevado y la estructura de donde se ve que cae el agua es ajena al sistema. Asimismo, el organismo público mencionó que darán seguimiento con las autoridades correspondientes.

“Se trata de una junta constructiva del viaducto elevado, infraestructura ajena al Sistema. No obstante, de manera coordinada se realizan gestiones con las alcaldías correspondientes, así como con autoridades del Estado de México, para llevar a cabo su reparación inmediata”, se lee en el mensaje.

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Buena tarde. La filtración que aparece en el video no corresponde a instalaciones de la Línea B del Metro; se trata de una junta constructiva del viaducto elevado, infraestructura ajena al Sistema.



No obstante, de manera coordinada se realizan gestiones con las alcaldías… — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 13, 2026

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