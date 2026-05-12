Capitalinos reaccionan a "Ajolotización" de la CDMX; cambios previos al Mundial desatan la mejor lluvia de memes

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La tiene una nueva imagen, se trata de decenas de ajolotes que se han transformado en la figura emblemática de la capital al aparecer en murales, puentes, patrullas y vagones del metro. Convirtiendo a la pintura morada en la protagonista de la remodelación de las calles de la ciudad, rumbo al Mundial 2026.

Ante la ola de críticas de los capitalinos que señalan el uso 'excesivo' de pintura morada en dichas modificaciones, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, defendió la "" de la CDMX durante la entrega de obras de renovación del Tren Ligero "El Ajolote" el pasado 11 de mayo:

Hay quienes dicen, desde la ignorancia, el prejuicio o el clasismo, que estamos ajolotizando la ciudad. Si ajolotizar significa llenar de color lo que antes era gris, construir utopías, dibujar murales, transformar el espacio público, modernizar el Tren Ligero… entonces claro que estamos ajolotizanzo. Es más, las y los invito a que sigamos ajolotizando y transformando juntas y juntos la ciudad”.

En ese sentido, la nueva imagen de la capital del país junto con su elemento insignia, abrió un tema de debate que desató una épica lluvia de memes que rápidamente se volvió tendencia en ‘X’.

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Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales
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Los mejores memes que dejó la "Ajolotización" de la CDMX

Los usuarios hicieron mención a que las figuras más destacadas de la ciudad serían suplantadas por ajolotes.

Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales
Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales

El contraste de una clásica serie animada, no se hizo esperar.

Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales
Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales

Asimismo, las bromas entre los internautas con épicas referencias se hicieron presentes.

Las ediciones simulando películas de acción, también fueron comentadas.

Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales
Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales

Otra famosa referencia se robó algunas risas.

Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales
Usuarios en redes sociales debatieron sobre el exceso de ajolotes en la remodelación la ciudad. Foto: Redes Sociales

Las comparaciones de los ajolotes con "Barney" también fueron señaladas por los usuarios

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