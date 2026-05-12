¿México superó a la IA?; Protagonista de Scary Movie 6 baila junto a “La Monja”; video se viraliza

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En la víspera del estreno de , el elenco de la saga cómica que parodia famosas películas de terror, se encuentra de visita en la Ciudad de México como parte de la gira promocional.

En ese sentido, , Marlon Wayans y Shawn Wayans fueron vistos el pasado 11 de mayo en un fan event organizado por Paramount, donde las referencias a los personajes de horror no pudieron faltar, incluso, hubo un toque muy mexicano que rápidamente se volvió tendencia en redes sociales.

La protagonista del filme, Ana Faris capturó la atención en el evento al bailar con la “La Monja” de la feria, como popularmente se conoce en México al ente demoníaco (Valak) que aparece en la película “El Conjuro”.

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Gira en México Scary Movie 6. Foto: Paramount / Redes Sociales
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Anna Faris baila junto a “La Monja”

El épico momento ocurrió en medio de la fiesta donde apareció “La Monja”, con el tema que hizo viral al personaje por bailar en un juego de feria, luego de hacer su épica entrada, sacó a bailar a Anna Faris.

Rápidamente, la escena se convirtió en un duelo de baile que acaparó los reflectores por la graciosa reacción de Faris, llena de gestos y poses que evocaron a 'Cindy', su personaje en Scary Movie.

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El épico momento se volvió tendencia en redes sociales, donde los fans de la saga comentaron que una vez más México superó a la IA.

  • "La manera en la que ni siquiera ScaryMovie puede superar el surrealismo mexicano"
  • "Ni a los hermanos Wayans se les hubiera ocurrido una mejor escena para ScaryMovie"
  • "Ella tiene una personalidad muy divertida dentro y fuera de la pantalla"
  • "La monja de la feria para ScaryMovie, El Séptimo Sello"
  • "El mejor crossover"
  • "Ana Faris anda súper contenta en México"

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dcs

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