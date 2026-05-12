El truco definitivo para limpiar tus lentes sin dañarlos; evita tenerlos borrosos y con rayones

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Los lentes forman parte de la rutina diaria de millones de personas, especialmente para quienes pasan varias horas frente a pantallas como celulares, computadores o televisores. Sin embargo, el polvo, la grasa y las manchas pueden afectar la visión si no se limpian de manera adecuada.
Especialistas recomiendan utilizar paños de microfibra para limpiar los lentes, ya que este material evita rayones y ayuda a retirar residuos sin dañar la superficie.
También aconsejan evitar el uso de pañuelos de papel, servilletas o la ropa, debido a que pueden resultar abrasivos.
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Pasos para limpiar las gafas correctamente
- Prepare un paño de microfibra y líquido limpiador especial para lentes o agua.
- Humedezca ligeramente el paño antes de limpiar para evitar frotar el polvo en seco y rayar los lentes.
- Limpie primero la parte interna de los lentes desde el centro hacia los extremos.
- Repita el proceso en la superficie externa hasta retirar completamente las manchas y residuos.
Según recomendaciones compartidas por Lafam, clínica oftalmológica, mantener una rutina de limpieza adecuada ayuda a conservar la calidad óptica de los lentes y evita daños permanentes.
¿Cada cuánto se deben limpiar las gafas?
Los lentes deben limpiarse diariamente, especialmente si son de uso permanente. En actividades como cocinar, practicar deporte o trabajar en ambientes con polvo, la limpieza puede requerirse con mayor frecuencia.
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La acumulación de grasa y suciedad puede generar visión borrosa y disminuir el rendimiento visual durante las actividades cotidianas.
Razones para mantener los lentes limpios
- Visión más clara: el polvo y la grasa alteran la calidad visual y dificultan el enfoque.
- Mayor duración de los lentes: una limpieza adecuada evita rayones y daños en la superficie.
- Mejor higiene: retirar residuos en el puente y las varillas ayuda a mejorar el ajuste y reduce la acumulación de bacterias.
Consejos para cuidar la salud visual
MedlinePlus señala que existen varios hábitos que ayudan a proteger la salud ocular y reducir la fatiga visual provocada por el uso constante de pantallas.
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- Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos mirar un punto a unos 20 pies de distancia durante 20 segundos.
- Usar gafas de sol con protección UV-A y UV-B para disminuir el riesgo de cataratas y degeneración macular.
- Utilizar gafas protectoras en trabajos de construcción, fábricas o actividades deportivas.
- Evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones e infecciones.
- Mantener una buena iluminación en los espacios de trabajo o estudio.
- Lavar las manos antes de manipular lentes de contacto y seguir las recomendaciones de limpieza.
La alimentación también influye en la salud ocular
La nutrición y los hábitos de vida también tienen impacto en la visión. MedlinePlus recomienda mantener una dieta equilibrada rica en verduras de hoja verde, frutas y pescado con ácidos grasos omega-3 como salmón y atún.
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Mantener un peso saludable ayuda a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades oculares como glaucoma o retinopatía diabética.
Realizar actividad física con regularidad contribuye al control de la presión arterial, el colesterol y otras condiciones relacionadas con problemas visuales.
*El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece EL UNIVERSAL es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.
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