El truco definitivo para limpiar tus lentes sin dañarlos; evita tenerlos borrosos y con rayones

Los lentes forman parte de la rutina diaria de millones de personas, especialmente para quienes pasan varias horas frente a pantallas como celulares, computadores o televisores. Sin embargo, el polvo, la grasa y las manchas pueden afectar la visión si no se limpian de manera adecuada.

Especialistas recomiendan utilizar paños de microfibra para limpiar los lentes, ya que este material evita rayones y ayuda a retirar residuos sin dañar la superficie.

También aconsejan evitar el uso de pañuelos de papel, servilletas o la ropa, debido a que pueden resultar abrasivos.

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Pasos para limpiar las gafas correctamente

Prepare un paño de microfibra y líquido limpiador especial para lentes o agua.

y líquido limpiador especial para lentes o agua. Humedezca ligeramente el paño antes de limpiar para evitar frotar el polvo en seco y rayar los lentes.

Limpie primero la parte interna de los lentes desde el centro hacia los extremos.

Repita el proceso en la superficie externa hasta retirar completamente las manchas y residuos.

Según recomendaciones compartidas por Lafam, clínica oftalmológica, mantener una rutina de limpieza adecuada ayuda a conservar la calidad óptica de los lentes y evita daños permanentes.

¿Cada cuánto se deben limpiar las gafas?

Los lentes deben limpiarse diariamente, especialmente si son de uso permanente. En actividades como cocinar, practicar deporte o trabajar en ambientes con polvo, la limpieza puede requerirse con mayor frecuencia.

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La acumulación de grasa y suciedad puede generar visión borrosa y disminuir el rendimiento visual durante las actividades cotidianas.

Razones para mantener los lentes limpios

Visión más clara: el polvo y la grasa alteran la calidad visual y dificultan el enfoque.

el polvo y la grasa alteran la calidad visual y dificultan el enfoque. Mayor duración de los lentes: una limpieza adecuada evita rayones y daños en la superficie.

Mejor higiene: retirar residuos en el puente y las varillas ayuda a mejorar el ajuste y reduce la acumulación de bacterias.

Consejos para cuidar la salud visual

MedlinePlus señala que existen varios hábitos que ayudan a proteger la salud ocular y reducir la fatiga visual provocada por el uso constante de pantallas.

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Aplicar la regla 20-20-20: cada 20 minutos mirar un punto a unos 20 pies de distancia durante 20 segundos.

cada 20 minutos mirar un punto a unos 20 pies de distancia durante 20 segundos. Usar gafas de sol con protección UV-A y UV-B para disminuir el riesgo de cataratas y degeneración macular.

Utilizar gafas protectoras en trabajos de construcción, fábricas o actividades deportivas.

protectoras en trabajos de construcción, fábricas o actividades deportivas. Evitar frotarse los ojos para prevenir irritaciones e infecciones.

Mantener una buena iluminación en los espacios de trabajo o estudio.

Lavar las manos antes de manipular lentes de contacto y seguir las recomendaciones de limpieza.

La alimentación también influye en la salud ocular

La nutrición y los hábitos de vida también tienen impacto en la visión. MedlinePlus recomienda mantener una dieta equilibrada rica en verduras de hoja verde, frutas y pescado con ácidos grasos omega-3 como salmón y atún.

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Mantener un peso saludable ayuda a reducir el riesgo de diabetes y enfermedades oculares como glaucoma o retinopatía diabética.

Realizar actividad física con regularidad contribuye al control de la presión arterial, el colesterol y otras condiciones relacionadas con problemas visuales.

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