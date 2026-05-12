Pensión Bienestar 2026: revisa si HOY 12 de mayo te cae el depósito; ¿qué letra cobra este martes?

Este martes, miles de adultos mayores en México continúan atentos al calendario de pagos de la Pensión del Bienestar 2026, uno de los apoyos sociales más importantes del país.

Los beneficiarios buscan conocer qué letra del primer apellido recibe su depósito correspondiente al bimestre. Aquí te contamos.

¿Qué letra recibe depósito de Pensión Bienestar 2026 HOY, 12 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, compartido por la Secretaría del Bienestar, este martes le toca depósito al apellido cuya letra comience con “G”.

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Foto: X. @bbienestarmx

Es importante señalar que estos apoyos económicos se distribuyen de forma gradual. Con esta medida, se busca reducir aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y evitar traslados innecesarios para las y los derechohabientes de los distintos programas sociales.

¿Cuánto es el monto que reciben los adultos mayores en la Pensión del Bienestar?

Este año, los adultos mayores reciben el monto de 6 mil 400 pesos. Asimismo, existen otros programas del bienestar que reciben cierto apoyo:

Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

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