Más Información

Pensión Bienestar 2026: revisa si HOY 12 de mayo te cae el depósito; ¿qué letra cobra este martes?

Pensión Bienestar 2026: revisa si HOY 12 de mayo te cae el depósito; ¿qué letra cobra este martes?

¿Cómo eliminar el frizz sin gastar?;5 remedios caseros con ingredientes que ya tienes en tu cocina

¿Cómo eliminar el frizz sin gastar?;5 remedios caseros con ingredientes que ya tienes en tu cocina

¿Qué es la ansiedad por separación en mascotas?; estas son las señales que podrían afectar su salud

¿Qué es la ansiedad por separación en mascotas?; estas son las señales que podrían afectar su salud

VIDEO: Mujer roba pastel en un local de Acapulco en Guerrero; cámaras capturan el momento

VIDEO: Mujer roba pastel en un local de Acapulco en Guerrero; cámaras capturan el momento

¿Ya no pueden prohibirte mascotas al rentar?; Lo que dice la ley sobre los animales de compañía y la vivienda

¿Ya no pueden prohibirte mascotas al rentar?; Lo que dice la ley sobre los animales de compañía y la vivienda

Este martes, miles de adultos mayores en México continúan atentos al calendario de pagos de la , uno de los apoyos sociales más importantes del país.

Los beneficiarios buscan conocer qué letra del primer apellido recibe su depósito correspondiente al bimestre. Aquí te contamos.

¿Qué letra recibe depósito de Pensión Bienestar 2026 HOY, 12 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, compartido por la Secretaría del Bienestar, este martes le toca depósito al apellido cuya letra comience con “G”.

Lee también

Foto: X. @bbienestarmx
Foto: X. @bbienestarmx

Es importante señalar que estos apoyos económicos se distribuyen de forma gradual. Con esta medida, se busca reducir aglomeraciones en las sucursales del Banco del Bienestar y evitar traslados innecesarios para las y los derechohabientes de los distintos programas sociales.

¿Cuánto es el monto que reciben los adultos mayores en la Pensión del Bienestar?

Este año, los adultos mayores reciben el monto de 6 mil 400 pesos. Asimismo, existen otros programas del bienestar que reciben cierto apoyo:

  • Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos
  • Programa Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

También te interesará:

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aosr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]