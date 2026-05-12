Reversa de la SEP en calendario escolar desata reacción de Chumel Torres; esto dijo

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El pasado 11 de mayo, la Secretaría de Educación Pública () en coordinación con las autoridades educativas de las 32 entidades del país, determinó no modificar el calendario escolar 2025-2026, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado.

Por lo anterior, explicó que esta decisión responde al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y subrayó que el objetivo es asegurar el derecho de niñas, niños y adolescentes a una educación integral, así como ofrecer certidumbre a millones de familias que organizan sus actividades diarias con base en el calendario escolar.

Chumel Torres reacciona a revés de la SEP con nuevo calendario escolar

Por medio de la plataforma X, el influencer Chumel Torres lanzó un comentario contra la SEP.

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“Sin cambios el calendario de la SEP: Internet 1 - 0 Sus planes todos improvisados”, se lee en la publicación.

Foto: X
Foto: X

¿Cuándo termina el ciclo escolar 2025-2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la dependencia, las clases finalizan el día 15 de julio del presente año.

Cabe mencionar que, los días previos, se realizará la entrega de boletas y reportes de evaluación.

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