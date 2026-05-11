VIDEO: Mujer roba pastel en un local de Acapulco en Guerrero; cámaras capturan el momento

Este domingo 10 de mayo se celebró el Día de la Madre, una fecha dedicada a reconocer el esfuerzo, los sacrificios y el amor incondicional de las mamás en la crianza de sus hijos, además de destacar su papel en las familias y en la sociedad.

En el marco de las celebraciones por este día, un caso de robo recorrió las redes sociales, abriendo la conversación en distintos foros de internet. El hecho ocurrió en la ciudad de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero.

Mujer roba pastel en local de Acapulco

De acuerdo con lo que se muestra en el video que circula en plataformas digitales, el robo ocurrió el pasado sábado 9 de mayo a las 19:17 horas en Tinker Cake, una antigua pastelería local ubicada en Costa Azul.

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"Tengan cuidado con estas personas que se disfrazan de clientes", explicó la pastelería. Foto: Pixabay

Los propietarios del local explicaron que la mujer acudió a la pastelería para comprar un pastel de cumpleaños. No obstante, al llegar al mostrador y pedirles a las empleadas ver uno de los bizcochos, la mujer se retiró del local sin pagar, bajo la mirada expectante de una ellas.

Según lo explicado por el local, la mujer había pedido que se le escribiera una tarjeta de felicitación personalizada y cuando la empleada se dio la vuelta para buscar la tapa de plástico que cubre el pastel, la mujer lo tomó, salió corriendo y huyó a bordo de una camioneta negra.

La pastelería Tinker Cake emitió un comunicado al respecto, en el que agradeció el apoyo recibido por parte de los clientes del local. "Muchas gracias por todo su apoyo y respaldo. Hoy amanecimos llenos de memes; gracias por contagiarnos de su alegría", escribieron en Facebook.

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✅ #ACAPULCO | MUJER SE LLEVÓ UN PASTEL SIN PAGAR; LOS EMPLEADOS PAGARÁN LAS CONSECUENCIAS



Una mujer acudió a la pastelería Tinker Cake, en Costa Azul, inspeccionó el pastel con toda calma 🎂 y salió sin pagar. Las cámaras captaron el momento; huyó en una camioneta. Lo más… pic.twitter.com/uXAl2LD7fo — Acapulco Verdad (@Acapulco_Verdad) May 10, 2026

Asimismo, explicaron que el pastel no se le cobró a ninguna de las trabajadoras del local. Finalmente, la pastelería instó a sus seguidores a compartir el hecho, para que no vuelva a repitise. Por su parte, la sospechosa llevaba el cabello suelto, una chamarra blanca y un pantalón ajustado de color azul.

Más tarde, un segundo local de pasteles llamado Memory Pastelería compartió en su página principal de Facebook una situación similar. En el video se pueden ver a dos personas con cascos de motocicleta, quienes ingresan al local, intercambian un par de palabras con el trabajador y salen con el producto sin haberlo pagado.

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales no pasaron desapercibido el momento, desatando un sin fin de comentarios en la plataforma de X. Algunos de las reacciones más populares fueron:

" Lo peor es que seguramente esta sinvergüenza diga que 'fue por necesidad'. No, señora. Fue por falta de dignidad ".

" Cómo van a robar y subiéndose a una de esas camionetas, qué vergüenza, gente que roba por gusto ".

"Esos valores se inculcan en la casa por los padres. Algo está fallando en las familias modernas".

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