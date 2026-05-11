La crisis de asequibilidad habitacional en la capital del país transforma las dinámicas de movilidad de los ciudadanos hacia zonas que conservan precios competitivos.

De acuerdo con el World Resources Institute (WRI), la Ciudad de México enfrenta un proceso de gentrificación acelerada que reduce las opciones de renta por debajo de los 10 mil pesos mensuales a perímetros muy específicos.

Este fenómeno, analizado por la London School of Economics and Political Science, responde a una demanda creciente de servicios en áreas centrales, lo que desplaza el interés habitacional hacia alcaldías con infraestructura en desarrollo pero con costos aún accesibles para el promedio salarial joven.

Se estima que hay 30 mil viviendas que están en proceso de ejecutarse bajo la Norma 26, precisa el titular de Servimet. Foto: ARCHIVO/EL UNIVERSAL

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Demarcaciones con opciones de arrendamiento asequible

La búsqueda de vivienda por debajo del umbral de los 10 mil pesos se concentra primordialmente en zonas con alta conectividad de transporte público pero alejadas de los centros de negocios financieros. Según los reportes de Statista Research Department, la oferta se distribuye de la siguiente manera:

Alcaldía Iztacalco: Destacan colonias como la Agrícola Oriental y Pantitlán . De acuerdo con la International Union of Tenants (IUT), estas zonas representan puntos estratégicos para quienes buscan proximidad al centro sin los costos de las zonas de alta demanda.

Destacan colonias como la y . De acuerdo con la (IUT), estas zonas representan puntos estratégicos para quienes buscan al centro sin los costos de las zonas de alta demanda. Alcaldía Venustiano Carranza: La colonia Moctezuma (en sus distintas secciones) y los alrededores de Mixiuhca mantienen departamentos pequeños y estudios dentro del presupuesto establecido.

La colonia (en sus distintas secciones) y los alrededores de mantienen departamentos pequeños y estudios dentro del presupuesto establecido. Alcaldía Azcapotzalco: Según la Lincoln Institute of Land Policy , colonias como San Álvaro y Clavería (en sus límites con zonas industriales) ofrecen alternativas competitivas.

Según la , colonias como y (en sus límites con zonas industriales) ofrecen alternativas competitivas. Alcaldía Gustavo A. Madero: Zonas como Lindavista (en sectores específicos de mayor antigüedad) y colonias cercanas a la Villa presentan una oferta de vivienda con contratos más flexibles en comparación con los nuevos desarrollos de lujo.

De acuerdo con el análisis de Mercer, la competitividad de estos precios suele estar vinculada a una oferta de vivienda con mayor antigüedad, lo que permite mantener el rango de precio solicitado a pesar de la inflación inmobiliaria.

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Recomendaciones estratégicas para la búsqueda de inmuebles

Para concretar una renta exitosa en este rango de presupuesto, la Global Housing Policy sugiere una revisión técnica profunda antes de cualquier transacción financiera. De acuerdo con las guías de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), los inquilinos deben priorizar la inspección de instalaciones estructurales y de servicios para evitar costos ocultos que eleven el gasto mensual por encima del límite establecido.

La atribución de valor a un inmuele no solo reside en su costo base, sino en su cercanía a nodos de transporte masivo que reduzcan el gasto en traslados.

Asimismo, según el Baymard Institute (especializado en la experiencia de usuario y procesos de búsqueda), la verificación de la legitimidad de los anuncios en plataformas digitales resulta fundamental para prevenir fraudes. La Internet Crime Complaint Center (IC3) reporta un incremento en estafas inmobiliarias durante los periodos de alta rotación habitacional, por lo que se recomienda realizar visitas presenciales y formalizar contratos bajo la asesoría de especialistas legales.

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