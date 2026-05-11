Sol León gana La Mansión VIP; primera temporada del reality termina entre polémicas y reclamos

Este domingo 10 de mayo, La Mansión VIP, el popular reality show digital creado por el creador de contenido Roberto González Manzo, mejor conocido como HotSpanish, llegó a su fin entre polémicas y reclamos de diversos participantes.

En esta gran final, la empresaria y creadora digital mexicana María López León, conocida en redes sociales como Sol León, se coronó ganadora de la primera temporada del programa, llevándose un total de 2 millones de pesos.

Para ganar, los participantes de La Mansión VIP debían acumular votaciones por parte del público. Estos votos se reunían a través de la herramienta de "Super Chat" en YouTube, que permite destacar mensajes mediante un pago.

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La creadora de contenido sinaloense ganó la primera temporada de La Mansión VIP. Foto: X

Así se vivió la gran final de La Mansión VIP

Tras darse a conocer los resultados en vivo, diversos usuarios en redes sociales manifestaron su inconformidad con la logística del show, señalando que en la decisión intervinieron "favoritismos", ya que el patrocinador oficial del programa fue la marca de fajas y productos de belleza Sol Beauty and Care.

Además de las aportaciones monetarias de los seguidores, estos puntos se obtuvieron gracias a los diversos desafíos y actividades que se llevaron a cabo dentro de la mansión, para lo cuales los 16 participantes fueron divididos en dos grupos: Barullo y Ruletix.

El premio final se debatió entre cinco finalistas, el creador sinaloense Alan Alapizco, el actor tapatío Alfredo Adame, la tiktoker colombiana Katy Cardona "La Blanquita", la creadora de contenido estadounidense Eli Esparza y la empresaria Sol Léon. La tabla de finalistas quedó de la siguiente manera:

Sol León: 342 mil 232 puntos

342 mil 232 puntos Mazaclán: 311 mil 617 puntos

Katy Cardona: 280 mil 228

Alfredo Adame: 257 mil 524 puntos

Eli Esparza: 242 mil 469 puntos

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La empresaria y creadora de contenido mexicana se llevó 2 millones de pesos mexicanos. Foto: Captura de pantalla

¿Qué pasó en la primera temporada de La Mansión VIP?

A lo largo del show, algunas celebridades salieron y otras ingresaron, tal es el caso de la modelo Kim Shantal, quien ingresó a la mansión para reemplazar a Rocío Sánchez y más tarde tuvo que salir para participar en la segunda edición del evento de boxeo y entretenimiento Supernova Génesis.

Otro caso fue el del creador regiomontano Daniel Borjas, quien entró para reemplazar al modelo Bruno Espino, luego de abandonar la mansión voluntariamente a raíz de la eliminación de la vedette Niurka Marcos. No obstante, más tarde fue expulsado por agresión física en contra de Aldo Arturo.

El último abandono voluntario fue el del tiktoker español Naim Darrechi, tras sufrir una crisis nerviosa y ataques de ansiedad debido al encierro, lo que provocó que tratará de salir derribando una de las puertas. El creador digital fue auxiliado por el equipo médico y señaló que la mejor decisión era salir.

¿Cuándo se estrenará la segunda temporada?

Según lo explicado por el creador de contenido, la segunda temporada se realizará este mismo año, durante los meses de octubre o noviembre. "Recupérense de esas desveladas, gracias por apoyar, por estar ahí dándola con todo", agradeció.

Finalmente, la creadora sinaloense y primera ganadora de La Mansión VIP, celebró su triunfo en compañía de su hija Luciana León, quien cumplió 15 años este domingo. Sin embargo, las críticas siguieron esparciéndose en X.

En la plataforma, los internautas escribieron: "Niurka tenía razón sobre Sol León. Y les bajó el rating bastante cuando dijeron el primer lugar" y "Por legalidad, ningún patrocinador debe participar y mucho menos ganar, esto es un claro conflicto de interés y le quita total credibilidad al proyecto".

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