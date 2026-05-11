“¡El conductor es ARMY!”; chofer del Metro de CDMX detiene marcha de tren para dejar ver show de BTS en Estadio GNP Seguros

Un conductor del Metro de la Ciudad de México se ha vuelto viral por tener un amable gesto con las ARMYs que se encontraban a bordo del tren durante el segundo concierto de BTS en el Estadio GNP Seguros (antes Foro Sol).

Luego de la polémica "guerra" por boletos para las tres presentaciones del grupo surcoreano de k-pop, miles de fanáticos de la banda se quedaron sin la oportunidad de ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook en vivo.

Sin embargo, eso no detuvo a decenas de fans, quienes acudieron a las inmediaciones del estadio para disfrutar del espectáculo y escuchar a los artistas cantar desde afuera. En ese contexto, un conductor del Sistema de Transporte Colectivo (STC) de la capital se convirtió en el "héroe sin capa" de algunas ARMYs.

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Conciertos de BTS dejaron derrama millonaria en CDMX. Foto: EFE

Chofer del Metro se detiene para dejar a ARMY ver el concierto en el Estadio GNP

A través de redes sociales se hicieron virales algunos videos en los que jóvenes del ARMY mexicano celebraron que el chofer del Metro que abordaban, detuvo el tren para dejarlas apreciar el show la noche del sábado 9 de mayo.

El suceso ocurrió sobre el puente elevado que conecta con la estación Chabacano, de la Línea 9 (color café), punto desde el que se puede apreciar el Estadio GNP Seguros.

Al detener la marcha del transporte en esta ubicación, el conductor le permitió a las ARMY dentro de los primeros vagones disfrutar por unos instantes del concierto de la banda surcoreana y de un espectáculo de fuegos artificiales aunado al evento.

La usuaria de TikTok "@azulfigueroa6" compartió dos videos del épico momento, que dejó a las decenas de ARMY a bordo del Metro extasiadas y celebrando al hombre en el volante.

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En un segundo video, la usuaria compartió cómo el conductor del tren fue celebrado por las fans, quienes le obsequiaron una variedad de "freebies" —término para hacer referencia a pulseras, llaveros, estampas, etc., alusivos a BTS— para mostrar su agradecimiento por el amable y considerado gesto.

Las imágenes muestran a las mujeres dentro del tren extasiadas tras la acción del chofer y se les escucha gritar en coro con entusiasmo "¡El conductor es ARMY, el conductor es ARMY!".

Luego de que los videos se hicieran virales, la acción ha sido aplaudida por cientos de miles de usuarios en redes sociales —incluso aquellos ajenos al fandom de BTS—, quienes aplauden la consideración del conductor del Metro y celebran la ternura detrás de estos gestos humanos.

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