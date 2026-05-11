Pensión Bienestar 2026: ¿qué letra recibe pago HOY, 11 de mayo?; esto se sabe

Este lunes 11 de mayo los depósitos de las Pensiones del Bienestar continúan avanzando conforme a lo establecido en el calendario. Este pago corresponde al tercer bimestre del 2026, es decir, al periodo de mayo-junio y da inicio a la segunda de cuatro semanas en las que se realizarán las dispersiones.

Como suele acostumbrarse, la entrega de estos apoyos económicos se realiza de manera escalonada, dependiendo de la primera letra del apellido de los beneficiarios. Esto ayuda a evitar conglomeraciones innecesarias en las sucursales del Banco del Bienestar y viajes en balde para las y los derechohabientes de cada programa.

A 2026 cada apoyo social aporta la cantidad de:

Pensión para Adultos Mayores: 6,400 pesos

Pensión Mujeres Bienestar: 3,100 pesos

Pensión para Personas con Discapacidad: 3,300 pesos

Programa Madres Trabajadoras: 1,650 pesos

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Conoce quiénes reciben su depósito correspondiente al bimestre en curso HOY. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Quién recibe su pago de la Pensión del Bienestar HOY, 11 de mayo?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría del Bienestar a cargo de Leticia Ramírez Amaya, este lunes 11 de mayo le corresponde recibir su depósito a las personas cuyo primer apellido empieza con la letra "G".

En caso de no recibir la dispersión el día de hoy, los beneficiarios con apellidos que empiezan con "G" no deben alarmarse, pues el martes 12 de mayo se terminará de lograr la cobertura para los derechohabientes con esta letra. Asimismo, en los siguientes días el calendario seguirá este orden:

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y, Z

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Calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar para el bimestre mayo-junio de 2026. Foto: Secretaría del Bienestar

Es importante recordar que los pagos se realizan directamente a las tarjetas del Bienestar de cada derechohabiente. El dinero puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar o pagando con la tarjeta en establecimientos, negocios o servicios que acepten ese método.

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