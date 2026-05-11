Denuncian presunto caso de maltrato animal fuera de Metro Buenavista; hombre duerme gatitos para pedir dinero

La madrugada de este domingo 10 de mayo, a través de la plataforma de X se difundió una denuncia ciudadana frente a un presunto caso de maltrato animal, a las afueras de Metro Buenavista en la Ciudad de México.

La denuncia fue compartida por la usuaria @kattyboom_df y más tarde fue replicada por la activista y divulgadora Lucía Hernández, quien destacó que la intervención de la Brigada de Vigilancia Animal es esencial en este caso.

La publicación circuló rápidamente en plataformas digitales, llegando hasta a las 170 mil visualizaciones en X, lo que provocó que más usuarios se unieran para exigir la pronta intervención de las autoridades correspondientes.

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Foto: Pixabay

¿Qué se denuncia en redes sociales?

De acuerdo con el video compartido y lo explicado en la denuncia pública, un hombre de edad mediana estaría presuntamente sedando a tres gatitos con sustancias ilícitas para pedir dinero en uno de los accesos del Metro Buenavista.

La mujer que recopila el video se acerca al hombre para preguntarle que tenían los ejemplares, a lo que únicamente respondió: "Ahí los tengo malitos". En la grabación los gatos se ven aparentemente dormidos, los tres llevan arneses atados a su pecho y están cubiertos con una manta.

Según las observaciones de los internautas, el comportamiento de los tres gatos es sospechoso, pues "no presentan una reacción normal" ante el ruido, movimiento y cantidad de personas presentes en el entorno, por lo que podrían estar bajo sedación.

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Ayuda 🆘🆘🆘🆘🆘

Entrando al metro Buenavista me topé con esto. Saben que se puede hacer. Son tres gatitos!!!!! pic.twitter.com/PAZIEBqkcf — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) May 10, 2026

¿Qué respondieron las autoridades?

A través de la plataforma de X, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) respondió la publicación y explicó que, si vuelve a percatarse de la situación, solicite apoyo inmediato de la Brigada de Vigilancia Animal de la SSC.

Por otro lado, múltiples internautas señalaron que este no es un caso aislado, pues han detectado este tipo de situaciones en otros puntos del Centro Histórico de CDMX. También señalan que las inmediaciones del metro "se han convertido en un punto ciego" y sin vigilancia.

¿Cómo denunciar un caso de maltrato animal?

Para denunciar un caso de maltrato animal en la Dirección General de la Brigada de Vigilancia Animal (DGBVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, puedes hacer una llamada al número de asistencia:

55 5208 9898

Entre las situaciones que se pueden denunciar se encuentran: animales lesionados en vías primarias y secundarias, así como de alta velocidad, peligro por agresión animal, venta de animales en la vía pública, rescate de animales silvestres, retiro de animales en manifestaciones y peleas de perros.

Brigada de Vigilancia Animal está en condiciones para recibir perros del albergue de GAM, afirma Brugada. (Foto: Santiago Reyes/ EL UNIVERSAL)

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