¡No habrá más vacaciones!; así queda el calendario tras la cancelación de cambios de la SEP

La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirma la permanencia del calendario escolar vigente, descartando cualquier modificación que permita un adelanto del periodo vacacional para el ciclo 2025-2026.

Esta decisión responde a la necesidad de garantizar el cumplimiento total de los planes de estudio y asegurar que los procesos de evaluación se lleven a cabo sin interrupciones.

Según los lineamientos oficiales, la conclusión de las clases para el nivel básico se mantiene firme, evitando el recorte de días lectivos que algunos sectores de la comunidad educativa anticipaban.

Foto: Imagen generada con IA

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Estructura del cierre escolar y fechas clave para la comunidad académica

El proceso para concluir el ciclo escolar sigue una ruta administrativa estricta que no admite alteraciones de último momento. De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (organismo que otorga validez legal a los calendarios escolares), la planeación se ejecuta bajo los siguientes pasos:

Mantenimiento de la fecha de clausura: Las clases terminan formalmente el 15 de julio de 2026.

Las clases terminan formalmente el de 2026. Periodo de evaluación final: La entrega de boletas y reportes de evaluación se realiza en los días previos al cierre oficial.

La entrega de boletas y reportes de evaluación se realiza en los días previos al cierre oficial. Capacitación docente: El fin de cursos para los alumnos no implica el cese inmediato de labores para el personal, quienes deben cumplir con las sesiones del Consejo Técnico Escolar programadas hasta la tercera semana de julio.

Calendario Escolar 2025-2026 original. Foto: Secretaría de Educación Pública (SEP)

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Regreso al calendario oficial y fechas de clausura definitivas

Tras desestimar los cambios propuestos, el sistema educativo nacional vuelve al calendario establecido al inicio del ciclo, el cual marca el 15 de julio de 2026 como el último día de labores académicas.

Según los informes de la Red Latinoamericana por la Educación, la estabilidad en las fechas oficiales es crucial para la organización logística de las instituciones y las familias. La SEP sostiene que "la formación académica requiere de la totalidad de los días lectivos previstos", por lo que no se autorizan salidas antes de la segunda quincena de julio.

La atribución de esta decisión busca evitar el desorden administrativo que representaría la modificación de las fechas de entrega de certificados y boletas de evaluación. Por tal motivo, los procesos de cierre se mantienen inalterados.

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