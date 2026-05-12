Fuertes lluvias en CDMX y Edomex: guía rápida para reportar coladeras tapadas y evitar inundaciones

El pasado 11 de mayo se registraron intensas lluvias en diferentes alcaldías de la Ciudad de México, así como en gran parte del Estado de México.

Lo anterior ocasionó inundaciones en vialidades y vehículos atrapados, principalmente, en las alcaldías Tlalpan, Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Magdalena Contreras.

Entre las principales causas se encuentran las coladeras tapadas por basura y acumulación de desechos, situación que impide el correcto desalojo del agua.

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¿Cómo reportar coladeras tapadas en CDMX y Edomex?

Ante este panorama, autoridades capitalinas y mexiquenses cuentan con mecanismos para que la ciudadanía pueda reportar drenajes obstruidos y atender las zonas con mayor riesgo de encharcamientos.

Una de las maneras más rápidas para solicitar el servicio de desazolve en la Ciudad de México es mediante el Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC). Para realizar el trámite, es necesario ingresar al portal oficial y seleccionar la opción “Iniciar reporte SUAC”.

Posteriormente, el sistema redirigirá al sitio de Llave CDMX, donde el usuario deberá iniciar sesión o crear una cuenta. Una vez dentro, se tendrá que describir la solicitud, por ejemplo, pedir el desazolve de una coladera o drenaje en la calle correspondiente, y después dar clic en “Iniciar reporte”.

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En tanto, si vives en el Estado de México, las coladeras tapadas o problemas de drenaje pueden reportarse ante la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) mediante su cuenta de X @CaemEdomex.

También es posible solicitar apoyo a través de los números 55 26 29 80 03 para el Valle de México y 722 215 90 79 para el Valle de Toluca. En casos de emergencia o si se requiere atención inmediata, la ciudadanía puede comunicarse directamente al 911.

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