Entre berrinche y abucheos; Mario Delgado protagoniza nuevos cartones tras revés de la SEP en calendario escolar

El pasado 11 de mayo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), en conjunto con las autoridades educativas de las 32 entidades del país, decidió mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, informó el titular de la dependencia, Mario Delgado.

El funcionario señaló que la medida atiende el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó que busca garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a recibir una educación integral, además de brindar certeza a millones de familias que organizan su vida cotidiana conforme al calendario escolar.

Prensa nacional reacciona con nuevos cartones

Por lo anterior, diversos cartonistas retomaron el tema con ilustraciones cargadas de crítica, humor y referencias al debate educativo.

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El primero, titulado “Futuro asegurado” y realizado por el monero Kemchs, de EL UNIVERSAL, muestra a Mario Delgado sentado sobre un balón de futbol, vestido con uniforme guinda y usando unas orejas de burro. A ambos lados aparecen globos de diálogo. En uno se lee: “No se preocupen… si los niños salen mal preparados…”. En el otro continúa: “Que se metan al narco o a Morena”.

En el segundo cartón, titulado: “Sueño Mundialista”, compartido por Chelo, de El Gran Diario de México, aparece una mujer de pie junto a la cama de un niño que permanece acostado, despeinado y con expresión de cansancio o desconcierto, mientras abraza un muñeco de peluche. La mujer sostiene una mochila escolar y señala con el pulgar hacia atrás mientras dice en un globo de texto: “Es que hace calor, hay mundial y, honestamente, ya nadie hace nada en las escuelas”.

En un tercer cartón, hecho por el monero Rictus, de El Financiero, muestra a un personaje con apariencia infantil, con apariencia a Delgado Carrillo, haciendo berrinche en el suelo, mientras grita la frase: “¡Las escuelas no son guarderías!”. A su alrededor aparecen bloques con las letras “SEP” y una pelota con el logotipo de la FIFA, en referencia a la polémica por el calendario escolar y el Mundial de 2026.

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Por su parte, el caricaturista Rocha, de La Jornada, compartió su cartón donde se ve una caricatura del titular de la SEP en un campo de futbol, con uniforme verde y el logo de la SEP como logotipo. Aunado a ello, sostiene una hoja con la leyenda: “Calendario recortado de clases” tachado y un globo de diálogo, en el que dice: “Reconozco que faltaron voces”.

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En tanto, el monero Hernández, de la Jornada, difundió su cartón: “Castigado“, donde se observa la recreación de una escena de la serie animada Los Simpson, en donde Mario Delgado pone en un pizarrón: “No debo suspender clases”, en forma de plana.

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