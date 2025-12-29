Los mayas fueron responsables de construir algunos de los ‘templos y otras estructuras piramidales’ más imponentes de Mesoamérica, como Toniná (la más alta de México), la Estructura II en Calakmul o la de Cobá, una impresionante construcción poco conocida en Quintana Roo.

Recientemente, la escalinata de este gigante de piedra fue reacondicionada, permitiendo un mejor acceso y la sensación de sentirte un k'uhul ajaw (rey divino) al subirla hasta su punto más alto.

¿Cuál es la pirámide más alta de la península de Yucatán?

Cobá cuenta con un par de estilos arquitectónicos: Petén (con edificios de esquinas redondeadas) y Costa Oriental (más pequeños y con columnas en los pórticos).

Foto: Sectur México

Entre los edificios más llamativos que sobreviven están un par de juegos de pelota; el Xaibé u Observatorio con 5 niveles escalonados; la ‘Iglesia’ con 24 metros de altura y el Templo de los Frescos, decorado en su interior con murales bien conservados (relacionados con los ciclos agrícolas).

Sin embargo, la estructura más imponente de la zona arqueológica es la ‘pirámide’ de Nohoch Mul (gran montículo en maya), que con sus 42 metros de altura es la más alta de la Península de Yucatán (aunque no del mundo maya ni de México).

‘Devorada’ parcialmente por los árboles, cuenta con un ascenso de 120 escalones (recientemente remodelados), un pequeño templo en su cima y vista 360° de la región.

Foto: Sectur México

La ‘pirámide’ es el único edificio del yacimiento al que se puede subir, así que es una oportunidad que no debes desaprovechar.

¿Cuál es la historia de la zona arqueológica de Cobá en Quintana Roo?

La antigua ciudad maya de Cobá fue construida en la espesa selva de la Península de Yucatán, muy cerca de 5 lagunas, motivo por el que se cree que su nombre significa ‘agua picada’ o ‘lo que tiene humedad’.

Investigadores del INAH afirman que los primeros asentamientos se dieron entre el 100 a.C. y el 300 d.C., con un mayor desarrollo comercial y militar entre el 300 y 600 d.C. y un auge del 800 al 1,000 d.C.

Fue la ciudad más grande del norte del actual estado de Quintana Roo, pues en su esplendor abarcó unos 72 kilómetros cuadrados y llegó a tener hasta 50,000 habitantes.

Foto: Sectur México

El ocaso de Cobá se dio después del 1,000 d.C., cuando rivalizó con la ciudad de Chichén Itzá y sucumbió ante su poderío.

Sin embargo, siguió existiendo y manteniendo cierta importancia religiosa y comercial, aunque fue finalmente abandonada aproximadamente en el año 1450 de nuestra era.

¿En qué parte de Quintana Roo está la zona arqueológica de Cobá?

La zona arqueológica y ‘pirámide’ de Cobá está en el interior de Quintana Roo, no muy lejos de los límites con Yucatán y del pueblo mágico de Tulum (50 minutos en auto, aproximadamente).

Foto: Sectur México

Desde Playa del Carmen es 1 hora y media, mientras que de Cancún son poco más de 2 horas.

¿Cuánto cuesta subir a la ‘pirámide’ de Cobá en Quintana Roo?

La página oficial del INAH indica que el costo de entrada a la zona arqueológica y ‘pirámide’ Nohoch Mul de Cobá en Quintana Roo es de $100 pesos por persona.

Toma en cuenta que el horario es de lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. con un último acceso a las 4:00 p.m.

Foto: Sectur México

En el caso de la subida a la ‘pirámide’ de Nohoch Mul, comienza a las 8:00 a.m. y termina a las 3:30 p.m. El cupo máximo es de 15 personas por grupo y el tiempo de estancia en la parte superior es de 15 minutos.

Para más información, visita la página web del INAH.

