¿Buscas adoptar un lomito? Metro de CDMX organiza "Adopción Selectiva"; conoce cómo participar

El Centro de Transferencia Canina (CTC) del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México llevará a cabo una actividad llamada "Adopción Selectiva", que se busca darles un hogar a perritos en situación de calle.

En esta dinámica, 20 perros rescatados por el Metro interactuarán con personas previamente seleccionadas, con la finalidad de generar vínculos de afinidad y confianza que favorezcan una adopción responsable.

Los canes del CTC son perritos que han sufrido maltrato y/o abandono, por lo que este ejercicio busca garantizar una adopción segura que les dé a estos ejemplares una vida digna, con respeto y llena de felicidad.

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Esta dinámica del CTC del Metro busca promover la adopción responsable y el bienestar animal. Foto: X @MetroCDMX

¿Cómo participar en la dinámica de adopción?

Para formar parte de esta actividad el próximo sábado 23 de mayo a las 19:50 horas y ser uno de los 30 candidatos para adoptar a un amigo de cuatro patas sigue estas indicaciones en tiempo y forma:

Ingresa al formulario de "Candidatos a Adopción Selectiva".

Captura tu correo electrónico, nombre completo, edad, dirección y teléfono de contacto.

Acepta cumplir con los cuidados básicos y obligaciones de animales de compañía y envía en formulario.

Cabe señalar que en la actividad únicamente podrán participar personas mayores de edad. En el formulario de adopción deberás proporcionar tus datos personales, como nombre completo, dirección, edad, ocupación y correo electrónico.

Además, también se te pedirá información sobre otros animales de compañía que tengas en tu hogar, así como sobre tu interés por adoptar y la tenencia responsable. También responderás preguntas sobre las personas con las que vives.

¿Qué sigue después de la actividad?

Preséntate en el Centro de Transferencia Canina (CTC) del Metro de CDMX.

(CTC) del Metro de CDMX. Presenta una copia de tu credencial INE u otra identificación oficial vigente, así como comprobante de domicilio de la persona responsable , puede ser el recibo de agua, predial o teléfono (no mayor a 3 meses).

u otra identificación oficial vigente, así como , puede ser el recibo de agua, predial o teléfono (no mayor a 3 meses). Espera la visita domiciliaria que se te programará.

que se te programará. En caso de ser seleccionado, deberás llevar correa, collar y placa de identificación.

En caso de cumplir con los requisitos, se agendará una fecha de entrega del ejemplar. Cada animal de compañía se entregará bañado, esterilizado y desparasitado por el Centro de Transferencia Canina.

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La actividad "Adopción Selectiva" se llevará a cabo el próximo sábado 23 de mayo en Campo Marte. Foto: X @MetroCDMX

Además, el CTC participará también participará en el PetFest 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 24 de mayo en Campo Marte. En dicha dinámica, los perritos rescatados podrán convivir con los asistentes, para promover la adopción responsable y el bienestar animal.

De acuerdo con el Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro, en el festival participarán 20 perritos que elegirán a su próxima familia. Durante la jornada, personal especializado brindará información sobre procesos de adopción, cuidados básicos, seguimiento y tenencia responsable.

Finalmente, el Centro de Transferencia Canina está ubicado en Avenida de las Culturas s/n, colonia El Rosario en la alcaldía Azcapotzalco (frente a la estación de Metrobús Colegio de Bachilleres 1, de la Línea 6). Y tiene un horario de atención de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas.

Cada perrito se entregará bañado, esterilizado y desparasitado. Foto: X @MetroCDMX

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