¿Por qué el Síndrome de Ovario Poliquístico cambió su nombre a SOMP?; esto explica la UNAM

El Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) cambió de nombre oficialmente a Síndrome Ovárico Metabólico Poliendocrino (SOMP), de acuerdo a un consenso internacional unánime entre pacientes y expertos, publicado el martes 12 de mayo en la revista The Lancet.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), este trastorno hormonal afecta a las mujeres durante sus años reproductivos y en etapas más avanzadas. El SOP se produce cuando el cuerpo experimenta desequilibrios hormonales.

Por ello, las mujeres pueden experimentar menstruaciones irregulares o poco frecuentes, dolor intenso, ovulación anormal, exceso de vello facial y corporal o alopecia femenina, piel más grasa, acné y/o quistes en los ovarios.

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La transición hacia la integración del nuevo nombre será gradual y tomará alrededor de tres años. Foto: iStock

¿Por qué se redefinió su nombre?

Según lo explicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la modificación fue publicada luego de un profundo proceso de consulta entre pacientes, especialistas, organizaciones médicas y profesionales de la salud.

Esta redefinición busca que la comunidad paciente pueda comprender la enfermedad a mayor profundidad, favoreciendo diagnósticos oportunos, tratamientos con distintos profesionales y una mejor calidad de vida.

¿Qué es lo que cambia con esta redefinición?

Este cambio asegura que esta enfermedad se trata de un trastorno multisistémico, esto es, una condición que afecta a varios órganos, tejidos o sistemas del cuerpo de manera simultánea, sin provocar necesariamente quistes en ovarios.

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Hasta el 70% de las personas con este síndrome permanece sin diagnóstico. Fuente: Freepik.

El Síndrome Metabólico Ovárico Poliendocrino (SOMP) también involucra importantes alteraciones endrocrinas, metabólicas, dermatológicas, reproductivas y de salud mental, ampliando así el cuadro de consideraciones para un diagnóstico oportuno.

El nuevo nombre expresa su complejidad y se desglosa de la siguiente manera:

Poliendocrino: elude a la participación de múltiples sistemas hormonales.

hormonales. Metábolico: reconoce su relación con resistencia a la insulina y otros riesgos cardiometabólicos.

y otros riesgos cardiometabólicos. Ovárico: conserva su referencia a la disfunción ovárica.

SOMP: síntomas y complicaciones

Este síndrome afecta aproximadamente a una de cada ocho mujeres en edad reproductiva. Entre sus principales síntomas reproductivos pueden encontrarse menstruaciones irregulares, alteraciones ovulatorias e infertilidad.

También puede presentar acné, exceso de vello corporal, obesidad o aumento considerable de peso, hirsutismo, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, hígado grado, ansiedad y depresión, no solo manifestaciones ginecológicas.

Finalmente, este cambio tiene el objetivo de resaltar los desequilibrios hormonales y las alteraciones metabólicas asociadas con la afección, fomentando la inclusión y reduciendo el estigma para todas las personas afectadas.

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