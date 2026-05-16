Temporada de Lluvias en México: ¿cómo funciona el semáforo de alerta por lluvia?; conoce su uso

Este viernes 15 de mayo dio inicio la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2026 en el Océano Pacífico y comenzará en el Océano Atlántico el próximo lunes 1 de junio de 2026, según lo informado por el SMN de la CONAGUA.

Aunado a ello, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) desplegará a 3 mil 200 trabajadores que atenderán a la población ante posibles daños por inundaciones y emergencias en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este operativo, denominado Tlaloque 2.0, atenderá posibles afectaciones y encharcamientos en 56 puntos estratégicos de la capital, nombrados como "Puntos Ehécatl" y cuyo objetivo es reducir los tiempos de reacción.

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El paso de un sistema de baja presión proveniente del Suroeste generará posibilidades de lluvias y chubascos aislados (Foto: Archivo EL UNIVERSAL)

¿Cómo funciona el semáforo de lluvias?

El Semáforo de Alerta Temprana Meteorológica por Lluvia de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ayuda a informar a la población sobre la intensidad de los fenómenos meteorológicos al interior del país.

Esta herramienta tiene el propósito de brindar tiempo de oportunidad para que los ciudadanos puedan protegerse ante los eventuales riesgos de un evento climático, ya sea viento, granizo, temperaturas bajas o altas, nevadas o lluvias.

Este semáforo forma parte de los Sistemas de Alerta Temprana, que se basan en cuatro componentes fundamentales, que permiten proteger de manera óptima a la población y mitigar los daños provocados por esos fenómenos:

Conocimiento previo : consiste en la identificación de riesgos asociados con fenómenos perturbadores, con el fin de tomar medidas de preparación.

: consiste en la identificación de riesgos asociados con fenómenos perturbadores, con el fin de tomar medidas de preparación. Sistema de medición y monitoreo : se basa en la realización de pronósticos a partir de redes de instrumentos y telecomunicaciones para adquisición de datos.

: se basa en la realización de pronósticos a partir de redes de instrumentos y telecomunicaciones para adquisición de datos. Planes de respuesta o de contingencia : se refiere a la práctica de ejercicios de preparación y simulacros que garanticen una respuesta eficaz y rápida.

: se refiere a la práctica de ejercicios de preparación y simulacros que garanticen una respuesta eficaz y rápida. Difusión de alertas públicas: consiste en la emisión de avisos con información clara y precisa que activa la respuesta de la población.

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En calles de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, el nivel del agua llegó a las rodillas de las personas. Foto: VALENTE ROSAS/EL UNIVERSAL

¿Qué significa cada color en el Semáforo de Alerta Temprana?

El Semáforo de Alerta Temprana de Lluvias se divide en cinco niveles de clasificación, dependiendo la intensidad del evento En el caso de riesgos meteorológicos, existen dos semáforos, uno por lluvias y otro por ciclones tropicales.

Alerta Verde: se activa por condiciones promedio en la CDMX, esto es, lluvia ligera de menos de 15 milímetros, sin caída de granizo y viento menor a los 49 kilómetros por hora.

Alerta Amarilla: se activa cuando se detecta la presencia de lluvia moderada entre 15 a 29 milímetros, caída de granizo pequeño y viento entre los 50 a los 59 kilómetros por hora. S recomienda portar paraguas, no verter grasas ni basura al drenaje y mantenerse informado.

Alerta Naranja: se activa cuando se presenta lluvia fuerte entre 30 a 49 milímetros, caída de granizo mediano y viento de 60 a 69 kilómetros por hora. Se recomienda cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles con corrientes de agua y utilizar impermeable.

Niveles de alerta por lluvias en la CDMX. Foto: Captura de sitio en internet

Alerta Roja: se activa cuando se detecta la presencia de lluvia intensa mayores a 70 milímetros, con caída de granizo grande y viento que puede superar los 80 kilómetros por hora. Se recomienda retirar basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas y salir de casa con paraguas e impermeable.

Alerta Púrpura: se activa cuando se prevén lluvias extremas, muy intensas, mayores a 70 milímetros y con potencial de causar severas, deslaves, caída de árboles, afectaciones viales y daños a viviendas. Se recomienda evitar salir de casa, no cruzar calles o avenidas inundadas y tener a la mano una mochila de emergencia.

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