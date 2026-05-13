Autoridades capitalinas identificaron 56 puntos de la CDMX con riesgo a inundaciones, en los que la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) ha desplegado equipos para hacer frente a la temporada de lluvias 2026 que oficialmente arranca el próximo 15 de mayo.

Así lo dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien precisó que estos lugares, nombrados como “Puntos Ehécatl” son zonas en las que el año pasado se detectó que hubo afectaciones e inundaciones a causa de las lluvias.

“Son 56 puntos donde hay inundaciones, esos 56 puntos ya tienen desplegados equipo, de tal manera que si hoy en la tarde o en la noche tenemos —ojalá que no— cualquier problema ahí tengamos los equipos y no tardemos horas en trasladarnos”, indicó.

Clara Brugada precisó que los “Puntos Ehécatl” son zonas en las que el año pasado se detectó que hubo afectaciones e inundaciones a causa de las lluvias. Foto: Especial

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Al encabezar una reunión con el “Gabinete de lluvias”, la mandataria capitalina explicó que este año la Segiagua cuenta con mil nuevos trabajadores que apoyarán para brindar atención en esta temporada de lluvias.

“Por eso es Tlaloque 2.0, porque está reforzado tecnológicamente, con más equipo, con más capacidad, con más personas y en los lugares claves”, indicó.

Con la frase “dato mata relato”, Brugada Molina destacó que este año se invertirán 3 mil 360 millones de pesos para 318 obras de drenaje enfocadas a mitigar y prevenir inundaciones que se registraron el año pasado.

La mandataria destacó que este año se invertirán 3 mil 360 millones de pesos para 318 obras de drenaje enfocadas a mitigar y prevenir inundaciones que se registraron el año pasado. Foto: Especial

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Tras explicar que como acción preventiva ante la temporada de lluvias, se realizó “un gran desazolve” en varias regiones de la ciudad y se retiraron miles de toneladas de basura, Brugada Molina reconoció que el reto hídrico en la CDMX “no es nuevo” y no se resolverá de un día para otro, por lo que se requiere de inversión en infraestructura para enfrentar los fenómenos naturales que vengan con el cambio climático, como el del Niño.

¿Qué son los Puntos Ehécatl?

Como parte del Operativo Tlaloque 2.0, este año se identificaron 56 “Puntos Ehécatl”, que son sitios estratégicos distribuidos en toda la Ciudad de México, donde ha habido más afectaciones durante las lluvias, ya sea por las condiciones de la topografía o lugares donde se junta mucha basura, explicó el titular de la Segiagua, José Mario Esparza.

El objetivo es “reducir los tiempos de reacción” cuando se reporten afectaciones en alguno de estos lugares. Anteriormente los equipos “Ehécatl” se ubicaban en los campamentos, en las instalaciones de la Secretaría, y se movilizaban cuando había una emergencia, por lo que a veces “se tardaban horas” en llegar, sobre todo a los puntos más alejados de la Ciudad, como Milpa Alta y Xochimilco.

La jefa de Gobierno presentó el operativo Tlaloque 2.0, para hacer frente a la temporada de lluvias 2026. Foto: Especial

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“Ahora, a través del fortalecimiento y siendo más eficientes operativamente, tenemos Puntos Ehécatl, en estos sitios donde están más retirados o hay mayor incidencia de problemáticas. Entonces, con eso se han recortado muchísimo los tiempos de atención”, indicó.

Adelantó que este año, la dependencia también contará con un sistema de equipos de monitoreo en tiempo real que estará en el Centro de Mando de Atención a Emergencias por Lluvias, donde se podrá monitorear la generación de los reportes de encharcamientos e inundaciones.

“Lo vemos en una pantalla y a su vez estamos viendo la ubicación en tiempo real, de nuestros equipos operativos”, explicó.

Este año, en el Operativo Tlaloque, que se implementa para atender las lluvias, también se sumó la Secretaría de Movilidad.

vr