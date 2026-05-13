Los Reyes, La Paz, Méx.- Transportistas cerraron desde esta mañana varias vialidades en la zona oriente del Valle de México en protesta contra la caída de sus ingresos tras la operación del Trolebús Santa Martha-Chalco, así como contra extorsiones y abusos de parte de operadores de grúas y corralones.

Los bloqueos se registran en la autopista México-Puebla a la altura del Eje 10 Sur, así como en las inmediaciones del Centro de Transferencia Modal (Cetram) de Santa Martha, en el límite entre el Estado de México y la Ciudad de México.

También afectan el bordo de Xochiaca, en el límite de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán, y la carretera México-Cuautla.

Transportistas cierran vialidades en zona oriente del Valle de México. Foto: especial

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Los inconformes señalan que el trolebús redujo de manera considerable el número de pasajeros en sus rutas, lo que provocó pérdidas económicas directas.

En algunos casos, transportistas reportan que miles de usuarios migraron al servicio eléctrico, sin que las autoridades cumplieran promesas de integración al proyecto.

A esto se suman denuncias recurrentes de extorsiones y abusos. Los manifestantes acusan a trabajadores de grúas y dueños de corralones de aplicar tarifas por encima de lo oficial, exigir pagos que alcanzan los 25 mil pesos por la liberación de unidades y coludirse con policías y ministerios públicos para retener vehículos de forma irregular.

Los cierres generan filas de vehículos y demoras en el transporte público.

Miles de trabajadores y estudiantes que se dirigen hacia la Ciudad de México enfrentan complicaciones para llegar a sus destinos.

Transportistas cierran vialidades en zona oriente del Valle de México. Foto: especial

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Las autoridades de movilidad aún no reportan un diálogo formal con los manifestantes para liberar las vías.

En semanas y meses anteriores, transportistas ya bloquearon los mismos corredores para exigir mayor seguridad y el cese de prácticas irregulares en vialidades del oriente mexiquense.

Automovilistas reportan saturación en la autopista México-Puebla y en vías interiores de municipios como Los Reyes La Paz, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Ixtapaluca y Valle de Chalco.

mahc/LL