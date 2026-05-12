Cuernavaca, Mor.- El Gobierno de Morelos y concesionarios del transporte público acordaron un aumento a la tarifa mínima de tres pesos, y ahora el costo será de 13 pesos, a partir del 1 de julio venidero. Este ajuste, argumentó el gobierno morelense, está orientado a modernizar el transporte público, mejorar las condiciones del servicio, fortalecer la supervisión institucional y colocar a los usuarios en el centro de la política de movilidad.

“La modernización del transporte público debe ir de la mano del bienestar de las familias. Este acuerdo busca mejorar el servicio que reciben diariamente las y los ciudadanos, con unidades más dignas, mayor orden y una mejor atención para las personas usuarias”, expresó la gobernadora Margarita González Saravia.

Gobierno de Morelos y concesionarios acuerdan aumento en tarifa mínima del transporte público; costará 13 pesos. Foto: Especial.

El acuerdo entre las partes ocurrió luego de un “plantón” de nueve horas en la explanada del Palacio de Gobierno y la colocación de unas 250 unidades en los alrededores del primer cuadro de la ciudad capital.

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La mesa de diálogo estuvo representada por la gobernadora Margarita González Saravia. Como eje rector del proceso de modernización se integró la Comisión de Modernización conformada por la Secretarías de Economía, y la de Administración y Finanzas; la Coordinación General de Movilidad y Transporte, la Oficina de la Gubernatura y la Agencia de Transformación Digital, así como dos representantes del sector por región.

Gobierno de Morelos y concesionarios acuerdan aumento en tarifa mínima del transporte público; costará 13 pesos. Foto: Justino Miranda/ EL UNIVERSAL

En los acuerdos se establece la renovación gradual del parque vehicular con respaldo institucional y financiero, así como la incorporación de tecnología mediante la instalación de dispositivos de cobro digital en las unidades. Asimismo, se implementará capacitación obligatoria para operadores con el objetivo de mejorar la calidad en la atención que brindan.

También se impulsarán acciones encaminadas a la electromovilidad y al fortalecimiento de modelos de transporte sustentable.

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