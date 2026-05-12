León, Gto. – Minutos antes de la entrada a clases, vecinos encontraron a dos personas sin vida, maniatadas, a un costado de la escuela primaria “El Pípila”, en la colonia La Selva, al norte de esta ciudad.

Elementos de la Policía Municipal utilizaron la barda del plantel para delimitar la zona del crimen y la preservación de indicios.

Las víctimas presentaban huellas de violencia, además de estar atadas.

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Alrededor de las 7:00 de la mañana de este 12 de mayo, pobladores observaron los cadáveres en una zona de terracería del antiguo camino a Ojo de Agua de los Reyes; en el mismo sector (vía cerril que conduce a la comunidad Mesa de Ibarrilla) ayer localizaron restos de dos personas que no han sido identificadas por la Fiscalía General del Estado.

Hoy por la mañana, elementos de Seguridad Municipal y de la Guardia Nacional arribaron a La Selva, mientras los maestros de la primaria ingresaban a la institución.

Padres de familia y escolares del turno matutino retornaron a sus casas al encontrar la zona delimitada con los cordones de seguridad.

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