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León, Gto. – Minutos antes de la entrada a clases, vecinos , maniatadas, a un costado de la , en la colonia La Selva, al norte de esta ciudad.

Elementos de la utilizaron la barda del plantel para delimitar la zona del crimen y la preservación de .

Las víctimas presentaban huellas de violencia, además de estar atadas.

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Alrededor de las 7:00 de la mañana de este 12 de mayo, pobladores observaron los cadáveres en una zona de terracería del antiguo camino a Ojo de Agua de los Reyes; en el mismo sector (vía cerril que conduce a la comunidad Mesa de Ibarrilla) ayer localizaron restos de dos personas que no han sido identificadas por la Fiscalía General del Estado.

Hoy por la mañana, elementos de Seguridad Municipal y de la Guardia Nacional arribaron a La Selva, mientras los maestros de la primaria ingresaban a la institución.

Padres de familia y escolares del turno matutino retornaron a sus casas al encontrar la zona delimitada con los cordones de seguridad.

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JACL/cr

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