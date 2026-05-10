León, Gto.- Una alerta internacional sobre la operación de una red de trata infantil derivó en la detención de dos mujeres y un hombre en las ciudades de León y Guanajuato, y el rescate de tres niños.

En un operativo, el pasado 30 de abril se logró la captura de Hansel y Alejandra “N” en inmuebles ubicados en las colonias Héroes de León y San José del Consuelo, en León, y de Guadalupe “N” en la colonia Cerro de los Leones, en Guanajuato capital

La Fiscalía General del Estado informó que la investigación con perspectiva de infancia, tuvo origen en un reporte internacional emitido a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), organismo especializado en la prevención de la explotación sexual infantil y la localización de menores desaparecidos.

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En un comunicado detalló que la alerta advertía sobre la existencia de material videográfico y fotográfico que documentaba agresiones sexuales cometidas contra tres víctimas menores de edad entre junio de 2023 y diciembre de 2024.

“En total, fueron detectados 45 videos y 23 fotografías que evidenciaban aberrantes conductas delictivas, material que se convirtió en el punto de partida de una investigación especializada desarrollada por agentes del Ministerio Público, agentes de Investigación Criminal, analistas de información, especialistas en psicología forense y personal de trabajo social”.

La FGE señaló que un equipo multidisciplinario trabajó de manera ininterrumpida por aproximadamente tres meses, en tareas de análisis de imagen y video, labores de inteligencia, trabajo de campo y procesamiento estratégico de información para reconstruir vínculos, identificar patrones y unir los nodos de investigación a efecto de establecer la identidad y ubicación tanto de las víctimas como de los presuntos responsables.

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En ese contexto se logró identificar a las personas ahora detenidas, como probables responsables del delito de trata de personas, que fueron capturadas mediante cateos y órdenes de aprehensión, en un despliegue táctico simultáneo, priorizando en todo momento la integridad y protección de las víctimas.

“Paralelamente, las víctimas fueron rescatadas y puestas bajo atención médica especializada y resguardo institucional”.

El resultado se obtuvo mediante la ejecución de la “Operación LesnaH”, encabezada por la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas.

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En audiencia, el Ministerio Público presentó datos de prueba sólidos, que permitieron al Juez de Control la vinculación a proceso de las tres personas detenidas por el delito de trata de personas con la medida cautelar de prisión preventiva.

Las víctimas menores de edad tienen la representación y protección de la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PEPNNA), a efecto de garantizar su atención integral y acompañamiento especializado.

LL