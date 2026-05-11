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Para este lunes 11 de mayo el Servicio Meteorológico nacional alerta de lluvias intensas con puntuales torrenciales, particularmente en cuatro estados.
En su reporte meteorológico indicó que las precipitaciones de mayor intensidad podrían generar deslaves, incremento en niveles de ríos y arroyos, así como desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.
¿Cuáles serán los estados más afectados por lluvias?
Lluvias más intensas entre 150 a 250 mm
Los estados donde se esperan lluvias más intensas, de entre 150 a 250 mm, son San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Veracruz.
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Lluvias intensas de 50 a 75 mm
Además, se pronostican lluvias intensas (de 50 a 75 mm) en Tamaulipas y Querétaro; muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Nuevo León, Estado de México, Guerrero y Oaxaca, y fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Chiapas.
Habrá onda de calor en estos estados
También se informó que continúa la onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.
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