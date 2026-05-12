Celaya, Gto.- La Fiscalía General del Estado (FGE) logró la vinculación a proceso penal por homicidio de dos hombres que amenazaron con un arma de fuego al presidente de la Cruz Roja de Celaya, Saúl Banda González, quien a causa de la impresión sufrió un infarto y murió el 18 abril de 2026.

En un hecho inédito, el Ministerio Público estableció ante un juez penal la relación causal entre el acto violento y el fallecimiento, lo que sustentó la acreditación del delito de homicidio.

Ante ello, Manuel “N” y José Miguel “N” fueron vinculados a proceso con la medida cautelar de prisión preventiva.

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Presidente de la Cruz Roja de Celaya sufre asalto y fallece

La tarde-noche del 18 de abril de 2026, dos individuos amagaron a Saúl Banda con un arma de fuego y le exigieron las llaves de su vehículo con la intención de robarlo.

El presidente de la benemérita institución se negó a entregar su camioneta.

De acuerdo con la investigación ministerial, los imputados lo habrían interceptado en el estacionamiento de una farmacia.

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La víctima logró resguardarse del ataque; sin embargo, “este episodio traumático desencadenó que como consecuencia presentara complicaciones severas en su salud, derivadas del alto nivel de estrés y violencia del hecho, lo que le trajo como consecuencia un infarto agudo al miocardio, seguido de un paro cardiorrespiratorio, conforme a dictámenes médicos y periciales integrados a la carpeta de investigación”, puntualizó el fiscal.

“El trabajo técnico, científico y jurídico de la Fiscalía permitió establecer de manera sólida la relación causal entre el acto violento y el fallecimiento, lo que sustentó la acreditación del delito de homicidio ante la autoridad judicial”.

Con base en los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, el Juez determinó la vinculación a proceso de ambos imputados, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del proceso penal.

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Secuestró a su hijo

En otro caso, Ulises Daniel “N” fue vinculado a proceso penal por el delito de secuestro agravado en agravio de su hijo, menor de edad, en el municipio de Uriangato. La Unidad Especializada en el Combate al Secuestro (UECS), logró rescatar sano y salvo a un niño y detener a su padre.

El pasado 12 de marzo de 2026, un niño fue privado de la libertad por dos sujetos que viajaban en una motocicleta, mientras caminaba con un familiar en la colonia Plan de Ayala.

Después, Ulises Daniel hizo llamadas a la madre del niño y le exigió una fuerte suma de dinero a cambio de su liberación.

En la indagatoria el Ministerio Público obtuvo indicios de la participación del imputado en la exigencia económica, así como del lugar donde el niño estaba retenido, por lo que fue capturado y se logró la liberación del menor de edad.

LL