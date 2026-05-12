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Morelia, Michoacán.- El gobierno de Michoacán arrancó las obras del medio de transporte público Morebús con una inversión de 183 millones de pesos.
De acuerdo con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el nombre de este transporte público es en honor del José María Morelos y Pavón, y modernizará Morelia con traslados rápidos y seguros.
Comentó que la primera etapa de dicho proyecto de movilidad, el cual forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, abarca 14.65 kilómetros, desde el poniente hasta cerca del Centro Histórico.
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Además, contará con 28 estaciones diseñadas para la accesibilidad universal, una flota de 74 autobuses, y 29 cruces seguros con semaforización inteligente peatonal y vehicular.
“No solo es una obra de ingeniería, sino un acto de justicia social para más de 400 mil habitantes que viven en el poniente de la ciudad y que hoy enfrentan traslados de hasta cuatro horas diarias”, declaró Ramírez Bedolla.
“El viaje de un habitante desde zonas periféricas pasará de 90 a solo 30 minutos”, agregó. Finalmente, aclaró que esta obra, proyectada para 10 meses, es financiada sin contratar deuda pública.
Los recursos económicos proceden del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) y de la administración pública michoacana.
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dft
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