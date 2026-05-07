Morelia.— El primer teleférico que tendrá Morelia iniciará operaciones el 30 de septiembre y transportará a unas 46 mil personas diariamente. Con este nuevo sistema, Michoacán contará con dos redes aéreas, porque la primera ya está en servicio en Uruapan, dio a conocer el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena).

La construcción de este sistema de transporte tendrá un costo cercano a los 3 mil millones de pesos, los cuales son recursos propios, sin que se haya tenido que recurrir al endeudamiento externo.

“Hay una capacidad para movilizar al día a 46 mil personas; es decir, el doble de lo proyectado, para atender la demanda de manera oportuna”, afirmó el mandatario estatal. Explicó que será durante el noveno mes de este año que inicien operaciones las primeras cuatro de siete estaciones del teleférico de Morelia, para viajar de norte a sur en un tiempo de 15 minutos.

Ramírez Bedolla aseguró que la obra registra un avance general de 68% y que entre los meses de diciembre de 2026 y enero de 2027 estará lista la segunda parte, es decir, de la estación 4 a la 7.

Mencionó que el 18 de abril fue inaugurado el primer teleférico de Michoacán, en Uruapan, donde el gobierno estatal destinó 3 mil 200 millones de pesos. Además, comentó que el 12 de mayo arrancarán las obras para construir las estaciones del Morebús, un sistema de transporte que contempla una inversión conjunta entre Federación y estado de 2.9 mil millones de pesos para una primera etapa.