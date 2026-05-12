A un mes de la inauguración del Mundial del Futbol, el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte, en la Ciudad de México, aún están pendientes de terminarse al menos unas ocho obras a las que se comprometió la administración capitalina de cara a la justa deportiva.

Si bien el Gobierno de la Ciudad de México ha entregado obras como fue el mejoramiento del entorno de dicho estadio, ubicado en la alcaldía Coyoacán, la ciclovía sobre Calzada de Tlalpan o la reapertura ayer del Tren Ligero El Ajolote, con 17 nuevos convoyes y estaciones renovadas, siguen en proceso los trabajos en la Línea 2 del Metro o el Parque Elevado.

Por ejemplo, las obras que están en proceso son las de la renovación de la Línea 2, principalmente, en el tramo de Hidalgo hacia Tasqueña. Este proyecto arrancó este año, con recursos que aportó el gobierno a las entidades federativas sedes del Mundial y la administración de Clara Brugada decidió invertir mil 500 millones de pesos para mejorar dicha línea.

Lee también Alistan FIFA Fan Fest del Mundial 2026 en el Zócalo; esperan hasta 55 mil asistentes diarios en CDMX

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, se prevé que la obra esté concluida para el 31 de mayo.

Sin embargo, los trabajos que se hacen dentro de las estaciones, incluso se realizan durante las 24 horas del día y esto ha generado molestia a los usuarios. Las autoridades del Metro y capitalinas han pedido comprensión.

Otro pendiente es la terminación de la antes llamada Calzada Flotante, pero ahora conocido como Parque Elevado de la Calzada de Tlalpan, que se construye sobre el trazo de la línea 2 del Metro, la cual permitirá transitar a pie desde Plaza Tlaxcoaque hasta la zona de Metro Chabacano, en su primera fase.

Lee también Mauricio Tabe anuncia operativo "Gobierno Nocturno MH"; buscan seguridad en los 40 días del Mundial 2026

La obra arrancó en septiembre del año pasado, y los trabajos aún continúan, se tiene previsto por las autoridades que termine a finales del mes de mayo.

Ahí, para avanzar la construcción del Parque Elevado, la Secretaría de Obras demolió el skatepark de San Antonio Abad, lo cual generó molestia entre los jóvenes que asistían, así como con los vecinos de la zona, pues consideraron que la operación de ese espacio lo convirtió en seguro.

Ante ello, ayer, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reiteró que dicho espacio será reconstruido. Incluso, el titular de Obras, Raúl Basulto, comentó que los jóvenes pidieron que participe una firma que ayudó a diseñar el primer skatepark.

Lee también Inauguran cinco canchas de futbol rápido en Coyoacán

Sobre la Calzada de Tlalpan también están pendientes las mejoras a los 13 pasos a desnivel que se ubican entre Plaza Tlaxcoaque y Metro Chabacano. En marzo pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que siete de ellos estarían listos para antes del Mundial del Futbol, sin que a la fecha hayan sido entregados.

Más al sur de la Ciudad, en Xochimilco, está pendiente la entrega de la renovación de los embarcaderos de Xochimilco, entre ellos el de Cuemanco, uno de los más visitados de la zona y al que se invertirán 89 millones de pesos.

En febrero pasado, la mandataria visitó el embarcadero para supervisar el avance de las obras pero aún no se entregan.

Lee también Brugada inaugura Tren “El Ajolote” tras obras de renovación; "estamos ajolotizando la ciudad”, afirma

En cuanto a movilidad también siguen pendientes la entrega de la Línea 14 del Trolebús, que correrá de Huipulco a Universidad, así como la Línea 0 Chapulín, que irá de Chapultepec a Universidad.

Lo que se ha entregado

Entre las obras que ya se han entregado por motivo del Mundial, destaca la reinauguración del Tren Ligero El Ajolote, en el que se incorporaron 17 nuevos trenes, así como 10 obras ubicadas en el perímetro “de última milla” del Estadio Banorte, donde se realizará el partido inaugural del Mundial, entre las que destacan la rehabilitación del Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco, el puente peatonal del mismo nombre y la estación Estadio Azteca del Tren Ligero.

Sin embargo, también en esa zona hay pendientes, como concluir el mercado de comida Huipulco, el cual estaría listo en tres semanas o un mes, de acuerdo con una declaración que hizo el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano. Hasta ahora, no han anunciado su inauguración.

También está lista la ciclovía de la Calzada de Tlalpan, la cual fue inaugurada el pasado 19 de abril con una rodada masiva.

Lee también Choque entre transporte público y dos camionetas deja 9 lesionados en Calzada Zaragoza; conductor huye tras el impacto

A casi un mes, ciclistas señalaron tener problemas en el recorrido debido a la presencia de peatones y motocicletas en el carril, principalmente en las paradas del transporte público.

Mientras que apenas el pasado 8 de mayo entró en operaciones, con muy poca afluencia, el Centrobús o Ruta de las Heroínas Indígenas que se puso en función para recorrer las calles del Centro Histórico.

La semana pasada también se entregó la nueva luminaria para mejorar la seguridad e infraestructura en las calles del corazón capitalino.