Previo al inicio del encuentro el equipo de Cruz Azul y el Atlas a celebrarse en el Estadio Banorte, personas se reunieron en los alrededores para colocar fichas de búsqueda de personas desaparecidas.

Se trata tanto de familiares de las personas desaparecidas como de colectivos, los cuales a manera de protesta, colocaron volantes encima de la imágenes que sirven como publicidad para la próxima Copa del Mundo 2026, a celebrarse en tan solo 33 días.

La finalidad, es visibilizar los casos y exigir una mayor atención por parte de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México.

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Colectivos colocan fichas de búsqueda en inmediaciones del Estadio Banorte. Fotos: Gabriel Pano l EL UNIVERSAL.

La crisis de desaparecidos en México

Esta no es la primera vez que se registra este tipo de protestas alrededor del futbol. El pasado 28 de marzo, colectivos de madres buscadoras se dieron cita en la reinauguración del Estadio Banorte para exigir atención ante la crisis que vive el país de personas desaparecidas.

Asimismo, vecinos protestaron en las inmediaciones de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) para realizar una “Mega Reta” antimundialista en la que denunciaron la gentrificación, la escasez de agua y la precarización laboral que está provocando todos los preparativos para la Copa Mundial de Fútbol.

🚨Familiares de personas desaparecidas pegaron fichas de búsqueda en los alrededores del Estadio Banorte, recinto que albergará el Mundial 2026.



📹Video: Gabriel Pano | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/DiNbhbhEbw — El Universal (@El_Universal_Mx) May 9, 2026

AI denuncia crisis de personas desaparecidas

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum presentara un informe en donde aseguraba que el gobierno federal solo contaba con datos de 43 mil 128 personas para realizar su búsqueda, colectivos se manifestaron argumentado poca transparencia en las cifras asegurando que el número de desaparecidos ascendía a 133 mil 500.

Familiares de personas desaparecidas acusaron que el gobierno habría presentado el informe un día antes de la inauguración del Estadio Banorte, asegurando que "les importa más la inauguración de un estadio que los más de 133 mil personas desaparecidas".

Dicha cifra fue confirmada por la organización Amnistía Internacional (AI), en la que además denunció el aumento del 10.5% en la cifra de desaparecidos en lo que va del año 2026.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum, al igual que varias entidades del gobierno como el Senado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos criticaron el informe presentado por la AI, negando categóricamente que el país estuviera atravesando una crisis de desapariciones forzadas.

El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó invocar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

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Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU (22/04/2026). Foto: Diego Simón / EL UNIVERSAL

Dicha medida implicaría que la ONU brinde cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en México con el fin de para apoyar la búsqueda e investigación de desapariciones forzadas, así como en investigaciones sobre posibles vínculos entre servidores públicos y crimen organizado.

Es por dicha medida que el pasado 22 de abril la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el Ato Comisionado de la Organización de la Naciones Unida (ONU), Volker Türk.

En dicha reunión se acordaron vías de colaboración en favor de los derechos humanos.

En su recorrido por el país, el Alto Comisionado destacó la labor de periodistas, defensoras y buscadoras, los cuales quienes arriesgan su propia vida para exigir justicia o denunciar.

Subrayó también que "las desapariciones siguen siendo uno de los desafíos más graves y dolorosos en materia de derechos humanos en México", además de que erosiona la confianza entre la población y el Estado.

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