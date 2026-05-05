El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, explicó que se puso en marcha un “plan piloto” rumbo al Mundial 2026 para que la población que acuda al Estadio Banorte y “se atore” en la Calzada de Tlalpan, pueda abordar un scooter sin costo y usar la ciclovía.

Al ser cuestionado sobre denuncias ciudadanas por estaciones con scooters en distintos puntos de la Calzada de Tlalpan, el secretario precisó que no se trata de un servicio de renta por empresas privadas.

“No hay ningunas estaciones que renten scooters. Es un plan piloto que pusimos en funcionamiento para el acceso a los partidos, y sobre todo lo vamos a poner como un plan piloto para el Mundial. Es decir, para que en la Última Milla, si la gente llega y se atora en Calzada de Tlalpan, utilice la Ciclovía y puedan abordar scooters y fueron sin costo”, explicó.

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En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el secretario precisó que en partidos anteriores, como parte de este plan se colocaron cinco estaciones remotas sobre Calzada de Tlalpan, pues el objetivo es “garantizar la movilidad eficiente en los días de partido y que no se congestionen los vehículos”.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, recordó que todo lo que realiza la administración capitalina relacionado con movilidad, de cara al Mundial, tiene el objetivo de que sean obras que permanezcan, de tal forma que cuando haya eventos masivos lo que más se utilice sea el transporte público.

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