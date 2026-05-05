A partir del 1 de julio, los vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE) que circulen en la Ciudad de México, tales como scooters y bicicletas eléctricas, tendrán que emplacarse, anunció el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto.

Tras las reformas a la Ley de Movilidad que se aprobaron en agosto del año pasado respecto a este tipo de vehículos, este martes la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó el Reglamento de Tránsito y el Reglamento de la Ley de Movilidad en los que se establecen los lineamientos para estos vehículos de baja velocidad.

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¿Cuándo se emplacarán los vehículos motorizados eléctricos?

Así, a partir del 1 de julio próximo, todos los vehículos nuevos que se vendan en la ciudad tendrán la obligación de emplacarse.

En el caso de los vehículos anteriores deberán emplacarse entre el 1 de julio y el 20 de noviembre próximo.

Será a partir del 1 de septiembre cuando las autoridades comenzarán a sancionar a aquellos vehículos que ya cuenten con sus placas.

Además, todas las empresas privadas que vendan este tipo de vehículos tendrán placas al ser vendidos.

Este tipo de vehículos cuentan con un acelerador independiente, tienen dos o más ruedas y alcanzan una velocidad mayor a 25 kilómetros por hora (km/h).

LL