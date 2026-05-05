​La circulación en la colonia Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, registra cortes y diversas afectaciones este martes con motivo de la representación número 164 de la Batalla de Puebla.

El Centro de Orientación Vial (OVIAL) informó que se mantiene limitada la fluidez vehicular en el Circuito Interior, específicamente a la altura del Parque del Niño Quemado con dirección hacia La Raza.

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​A través de su cuenta oficial en X, la dependencia detalló que la presencia de contingentes y los cierres viales afectan el tránsito en las avenidas Oceanía y del Peñón, así como en las calles Quetzalcóatl e Irapuato.

​Ante estas restricciones, la autoridad exhorta a los automovilistas a utilizar alternativas viales para evitar la zona.

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