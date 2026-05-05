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Los habitantes del Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, se alistan este martes la representación número 164 de la Batalla de Puebla donde se desarrollan diferentes actividades durante el día.

Estos son los horarios, acuerdo con el programa del comité organizador.

​A las 7:30 horas se tenía previsto arrancar con la ceremonia cívica, con la participación de las autoridades de la alcaldía Venustiano Carranza.

​Posteriormente, el desfile conmemorativo tenía programado su comienzo a las 09:00 horas para recorrer las calles de Pensador Mexicano y Aquiles Serdán, al cual se prevé la asistencia de autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y de agrupaciones representativas de diversos países que marcharán por las principales vialidades del Peñón de los Baños.

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​A las 13:30 horas, iniciará la representación de la Gran Batalla de Puebla, la cual dará inicio al finalizar el recorrido en la calle Colones, lugar donde se escenifica el enfrentamiento entre el ejército mexicano y las tropas francesas.

​El comité organizador detalló que el cierre se tiene previsto entre las 16:00 y 17:00 horas con la escenificación de la firma de los Tratados en el cruce de las calles Hidalgo y Chimalhuacán.

LL

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