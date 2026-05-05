Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la UJ40, célula delictiva ligada a la Unión Tepito, mediante tres cateos realizados en inmuebles de la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con la SSC, luego de atender varias denuncias ciudadanas por la venta de droga en dicha demarcación, policías realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo, a través de los cuales se identificaron tres predios en las colonias Morelos y Simón Bolívar, donde al parecer se realizaba el almacenamiento y embalaje de droga.

Con los datos de prueba recabados, una gente del Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de cateo, las cuales fueron otorgadas por el juzgador.

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Primer cateo

El primer cateo se llevó a cabo, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), en la esquina de Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde se detuvo a un hombre de 38 años de edad y a una mujer de 45 años, además se aseguraron 25 bolsas de plástico con una cápsula con una sustancia sólida en piedra parecida a la cocaína, una bolsa color negro marihuana a granel, dos identificaciones y dos celulares.

Segundo cateo

El segundo operativo se realizó en un inmueble de las calles Hortelanos y Hojalatería, de la misma colonia, donde se detuvo un sujeto de 31 años de edad y se decomisaron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola, una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con marihuana y 11 envoltorios de papel aluminio con cocaína.

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Tecer cateo

El tercer cateo se cumplimentó en un predio de las calles Florines y Carlos Marx, de la colonia Simón Bolívar, donde se capturó a un hombre de 45 años y se aseguraron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con aparente cocaína, una bolsa de plástico con marihuana y un frasco de vidrio con la misma hierba a granel.

Los cuatro detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

LL