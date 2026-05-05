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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, detuvieron a cuatro presuntos integrantes de la UJ40, célula delictiva ligada a la Unión Tepito, mediante tres cateos realizados en inmuebles de la alcaldía .

De acuerdo con la SSC, luego de atender varias denuncias ciudadanas por la venta de droga en dicha demarcación, policías realizaron trabajos de inteligencia e investigación de gabinete y campo, a través de los cuales se identificaron tres predios en las colonias Morelos y Simón Bolívar, donde al parecer se realizaba el almacenamiento y embalaje de droga.

Con los datos de prueba recabados, una gente del Ministerio Público solicitó a un juez las órdenes de cateo, las cuales fueron otorgadas por el juzgador.

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Primer cateo

El primer cateo se llevó a cabo, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN), en la esquina de Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde se detuvo a un hombre de 38 años de edad y a una mujer de 45 años, además se aseguraron 25 bolsas de plástico con una cápsula con una sustancia sólida en piedra parecida a la cocaína, una bolsa color negro marihuana a granel, dos identificaciones y dos celulares.

Segundo cateo

El segundo operativo se realizó en un inmueble de las calles Hortelanos y Hojalatería, de la misma colonia, donde se detuvo un sujeto de 31 años de edad y se decomisaron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola, una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con marihuana y 11 envoltorios de papel aluminio con cocaína.

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Tecer cateo

El tercer cateo se cumplimentó en un predio de las calles Florines y Carlos Marx, de la colonia Simón Bolívar, donde se capturó a un hombre de 45 años y se aseguraron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con aparente cocaína, una bolsa de plástico con marihuana y un frasco de vidrio con la misma hierba a granel.

Los cuatro detenidos fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, mientras que los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

LL

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