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Mañana 6 de mayo se llevará a cabo el Primer Simulacro Nacional 2026, ejercicio que activará la alerta sísmica de los 13 mil 998 altavoces de la Ciudad de México y hará sonar los teléfonos celulares a las 11:00 horas.

Tras la activación de la alerta sísmica, las autoridades capitalinas activarán el Plan de Emergencia Sísmica de la Ciudad de México, en el que participarán to das las dependencias de la administración capitalina, las 16 alcaldías, los cuerpos de emergencia, instituciones federales, así como la población en general, detalló la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

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