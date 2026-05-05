El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició una investigación interna tras la detención de un camillero del Hospital General Regional (HGR) 72, señalado por un presunto intento de abuso sexual contra una paciente.

De acuerdo con autoridades del Instituto, el procedimiento interno comenzó una vez que se dieron a conocer los hechos, la mañana del lunes 4 de mayo, y se encuentra en curso.

Conforme avancen las indagatorias, se definirán las acciones correspondientes respecto a la situación laboral del trabajador involucrado, informaron a EL UNIVERSAL.

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Paciente denuncia a camillero

El caso se originó luego de una denuncia recibida a través del C4 de Tlalnepantla, por una paciente de 28 años internada en en el hospital.

Elementos de la Policía municipal de Tlalnepantla se movilizaron hacia el área de urgencias de la unidad médica.

La víctima, de 28 años, refirió que durante la madrugada el trabajador realizó tocamientos sin su consentimiento e intentó una agresión sexual.

Tras el señalamiento, los policías detuvieron al camillero, identificado como Alfredo “N”, de 44 años, y lo pusieron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), quien inició una carpeta de investigación.

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Imss investiga

El IMSS señaló que colabora con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos y mantiene atención a la usuaria afectada, mientras se desarrollan tanto la investigación penal como el proceso interno administrativo.

La institución indicó que el objetivo de la indagatoria interna es determinar responsabilidades y establecer medidas conforme a la normativa vigente.

Autoridades del IMSS reiteraron que el caso se encuentra en proceso y que cualquier resolución dependerá de los resultados de ambas investigaciones.

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Ante la denuncia penal, autoridades municipales hicieron un llamado a la población en general a denunciar en caso de reconocer y haber sido víctima del hoy imputado.

Compañeros de trabajo de Alfredo “N” exigieron "justicia" en redes sociales y demandaron al Instituto Mexicano del Seguro Social que le otorgue apoyo legal y garantice un proceso con equidad, donde se garanticen los derechos tanto de la víctima como del trabajador.

LL