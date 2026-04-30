Pensión IMSS: ¿cuándo caerá el depósito correspondiente al mes de mayo?; esto se sabe

Para muchas personas adultas mayores, la pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa un importante ingreso mensual al bolsillo de miles de trabajadores jubilados en México.

Como es costumbre, la institución de salud pública da a conocer el calendario oficial de sus depósitos mensuales al inicio del año, refrendando su compromiso con la economía y seguridad médica de los beneficiarios.

No obstante, a lo largo del año también se presentan modificaciones o cambios que se realizan a las fechas de pago, debido a días conmemorativos o festivos en el país, retrasando el depósito de los recursos.

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Pensión IMSS 2026: este es el calendario de pagos oficial para este año. Foto: Canva

¿Cuándo caerá el depósito de mayo?

De acuerdo con la cuenta oficial del IMSS en la plataforma de X, el depósito correspondiente al mes de mayo se realizará hasta el próximo lunes 4 de mayo de 2026 y no el sábado 2 de mayo como se tenía establecido anteriormente en el calendario oficial y de acuerdo a las reglas de operación.

La selección de esta fecha se debe a que el viernes 1 de mayo es considerado un día de descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por la conmemoración del Día del Trabajo en México; mientras que el 2 de mayo es sábado y las instituciones bancarias suspenden sus operaciones.

¿Habrá aumento en el próximo depósito?

Para aquellos trabajadores retirados que reciben la pensión mínima garantizada bajo el régimen de la Ley 73, el aumento del monto se verá reflejado gracias al incremento del 13% al salario mínimo general en México, el cual entró en vigor el pasado1 de enero de 2026.

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Conoce los beneficios de jubilarte bajo el esquema de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Foto: Canva

Este reajuste al salario mínimo colocará el monto oficial aproximadamente en 10 mil 636 pesos mensuales. De acuerdo con el calendario, el próximo depósito correspondiente al mes de junio, se efectuará el lunes 1 de junio de 2026.

¿Por qué el IMSS podría suspender el pago?

La pensión IMSS se puede suspender principalmente por el reintegro del beneficiario a un trabajo formal, la creación de empleos inexistentes para acumular semanas cotizadas, presentar documentación falsa, inconsistencias en datos personales o el cambio de régimen.

Finalmente, la institución médica hizo el llamado a los beneficiarios para mantenerse atentos ante posibles intentos de fraude o estafa. De esta forma, el IMSS recordó que todos los trámites ante el IMSS son gratuitos y nadie puede cobrar por gestionar un aumento en la pensión

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