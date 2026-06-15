El Mundial es, sin lugar a dudas, el evento deportivo más esperado por personas de todo el planeta, y, en países como México, lo es aún más. Con cada edición del magno evento del fútbol, se registran cifras récord en las transmisiones y en la cobertura de su contenido.

Por una parte, todo esto se debe a un deporte más globalizado y a una mayor población mundial; sin embargo, el verdadero secreto radica en la accesibilidad. Hoy en día es más fácil ver al fútbol, con transmisiones que comienzan desde la TV pública y los servicios de streaming hasta los mismísimos sitios de apuestas. Sin embargo, la cosa parece cambiar mucho en el Mundial, y muchos todavía se preguntan si será posible verlo desde su cuenta de apuestas deportivas en un sportbook popular.

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La versatilidad de las casas de apuestas en la era moderna es increíble en más de un aspecto. Lo que antes se resumía a taquillas de juego donde los usuarios iban a aperturar una jugada y volvían al día siguiente para ver si ganaron ha cambiado.

Ahora, los sitios de apuestas están en un móvil, te muestran interfaces intuitivas, estadísticas detalladas, actualizaciones en tiempo real y transmisiones de eventos deportivos.

De hecho, en el sitio de expertos en apuestas de legalbet.mx es posible encontrar una selección de operadores mexicanos que ofrece de todo: bonos de calidad, una enorme cantidad de mercados, momios elevados, métodos de pago eficientes y un sinfín de ventajas que un mexicano puede aprovechar, incluyendo el streaming de partidos. Sin embargo, en eventos como el Mundial, se reducen las posibilidades de transmitir partidos, por lo que no será fácil ofrecer streaming en directo de los partidos.

Los derechos de transmisión: El gran negocio detrás del Mundial

El Mundial no solo es un evento altamente esperado por los fanáticos del fútbol, sino un producto altamente rentabilizado que toda empresa, sin importar su rubro, quiere manejar dentro de su cartera de servicios.

En el Mundial del 2022: fueron más de mil quinientos millones de personas quienes vieron la final, lo que lo ubica como el partido más visto de la historia del deporte. Esta gran difusión del contenido le da a sus transmisiones un valor único para los distintos medios de transmisión televisados. La competencia es absurdamente feroz, y la exclusividad se paga muy bien.

Para una casa de apuestas, la posibilidad de ofrecer servicios de streaming sirve más como una herramienta de apoyo para que los apostadores en directo puedan obtener datos de mayor calidad sobre los partidos y así pronosticar mejor.

No se trata de una transmisión pensada para ver el partido solamente, sino para integrar las apuestas. Por otra parte, las casas de apuestas invierten muchísimo en otras estrategias de marketing de cara al Mundial, tales como anuncios y bonos atractivos para captar a nuevos clientes, lo que reduce muchísimo su presupuesto para competir con grandes cadenas de televisión que esperan hacerse con los derechos de transmisión.

Podemos decir con total seguridad que, en México, será casi imposible que un sitio de apuestas pueda transmitir imágenes en directo de los partidos del Mundial. Por lo tanto, la mejor idea para verlos será centrarse en otros servicios.

¿Dónde se pueden ver los partidos del Mundial en México?

Hasta la fecha, en México se han confirmado los siguientes medios de transmisión como quienes tienen los derechos de televisión para los partidos del Mundial 2026:

TV Azteca: Tendrá 32 partidos en televisión abierta.

Televisa Univisión (TUDN): Tendrá 32 partidos en televisión abierta.

VIX: Tendrá todos los partidos a través del servicio de streaming.

Además de estos canales y servicios de streaming, se han confirmado las siguientes radios mexicanas:

Radio Fórmula

W Deportes/W Radio

En cuanto a la radio, los partidos pueden variar debido a que no será posible transmitirlos en simultáneo. Sin embargo, se esperan narraciones desde la fase de grupos hasta la final.

Lo que las casas de apuestas sí ofrecen en lugar del streaming

Aunque los sitios de apuestas no puedan competir con las grandes cadenas de televisión por los derechos, sí que van a ofrecer grandes ventajas para el Mundial. Aquí te mostramos algunas de ellas:

Herramienta Tecnología Ventajas Radar 3D o mapa dinámico Gráficos en realidad aumentada del movimiento de las jugadas en tiempo real. El usuario podrá ver el comportamiento de los equipos y el manejo del balón, todo sin ver la transmisión televisada. Estadísticas en vivo Tablas dinámicas que añaden los datos registrados durante el partido, con actualizaciones en directo. El apostador puede ver qué estadísticas se registran en el partido y así aprovecharlas en sus apuestas. Registro de datos del Mundial Base de datos de partidos y grupos del Mundial. Útiles para consultar los resultados y ver todos los datos de partidos anteriores. Comentarios minuto a minuto Relato textual de los eventos más importantes del partido. Es ideal para seguir viendo el partido en momentos donde no se pueda acceder a la transmisión televisada.

Sumado a todo esto, se incluyen promociones y bonificaciones que se pueden aprovechar. De hecho, se espera que el Mundial tenga los momios más competitivos, debido a que se reducirán los márgenes al mínimo.

Resumen de alternativas para seguir el Mundial en 2026

Para estar preparado debidamente y poder acceder al contenido del próximo Mundial, la mejor combinación o serie de pasos a seguir es esta:

Asegúrate de contar con los canales que tienen permisos para transmitir los partidos. Paga una suscripción para los servicios de streaming y así poder acceder a todos los partidos desde tu teléfono o cualquier otro dispositivo inteligente. Busca uno de los mejores sitios de apuestas disponibles para el Mundial.

De esta manera, tendrás no solo casi todos los partidos a tu disposición para ver, sino también los datos en tiempo real de todo lo que ocurre en el Mundial y el mejor sitio para apostar, todo de acuerdo a los criterios relevantes durante el Mundial.

¡Lo que debes evitar a toda costa!

Aunque es algo que se ha aclarado muchas veces durante las transmisiones de eventos deportivos, es importante recordar que se deben evitar estas acciones cuando se busca por transmisiones de partidos del Mundial:

No uses VPN para acceder a servicios de streaming en otros países. Esto puede violar los derechos de servicio de las plataformas que ofrecen el streaming en dichos países.

No accedas a enlaces o transmisiones piratas para los partidos del Mundial. Esto es ilegal y es condenado con años de cárcel en México.

No descargues aplicaciones o software en fuentes no oficiales para ver partidos. Esto pone en riesgo tus datos, ya que las apps de este tipo suelen robar datos personales e información de pago de los usuarios del dispositivo o incluso de otros dispositivos dentro de la misma red de internet.

No accedas a sitios de apuestas fraudulentos que transmitan partidos sin licencia. Suelen ser sitios fraudulentos cuyo objetivo es estafar a sus usuarios.

Los riesgos de cometer estas infracciones van desde consecuencias legales y penales hasta hurtos y estafas. Lo mejor es evitar este tipo de medios y asegurarte de usar solamente plataformas y medios oficiales, quienes ostentan los derechos televisivos reales. Acceder a plataformas de este tipo pondrá en riesgo tu integridad.

Articulo pagado por :Into the Marketing Media Group S.L

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