Mundo | 15-06-26 | 11:51 | Actualizada | 15-06-26 | 11:51 |

Évian, Francia. El presidente de Estados Unidos, , afirmó este lunes que "quizá" sea posible "hacer algo" para avanzar hacia una solución de la en Ucrania, y aseguró que tanto sus homólogos ruso como ucraniano, y , están "abiertos a ello".

En un breve diálogo ante los medios antes de iniciar su encuentro bilateral como prolegómeno a la cumbre del en la localidad francesa de Évian, Trump reveló que mantuvo el domingo conversaciones con Putin y Zelensky.

"Hemos tenido una muy buena conversación ayer con el presidente Zelensky y el presidente Putin, y creo que quizá podamos hacer algo. Realmente lo creo. Ambos están abiertos a ello", aseguró Trump.

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Este martes, el día más cargado de la cumbre, comenzará con la llegada del presidente ucraniano a Évian y con una sesión centrada en la paz y la seguridad en .

En una entrevista a la televisión francesa TF1, mostró su esperanza de poder convencer a Trump de aumentar la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania.

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Macron reconoció que lo que quiere "en el fondo es ver que los estadounidenses dicen 'estamos con vosotros, vamos a continuar ayudando a Ucrania, vamos a meter más presión contra '".

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"La buena negociación es que Ucrania y Rusia se sienten en la misma mesa, con los europeos y los estadounidenses allí", dijo el presidente francés.

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"Este es uno de los objetivos del G7. La población civil se ve afectada de forma inaceptable por Rusia", subrayó tras una nueva oleada de rusos contra varias ciudades ucranianas.

Según las autoridades locales, al menos 11 personas murieron este lunes en , mientras que un incendio provocado por uno de los bombardeos dañó el tejado de la Catedral de la Dormición de Kiev, un emblemático templo ortodoxo inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco.

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"Tenemos que aumentar la presión sobre Rusia", recalcó Macron, quien abogó por reforzar los esfuerzos diplomáticos y las medidas destinadas a poner fin al conflicto.

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ss

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