Ginebra.— La cumbre del G7 inicia hoy en la localidad fronteriza de Evian, aunque ayer se desataron choques entre manifestantes y fuerzas de seguridad en la ciudad suiza de Ginebra, en protesta por el foro.

El presidente francés, Emmanuel Macron —anfitrión del evento—, llegó por la tarde a Evian, situada a unos 40 kilómetros al noroeste de Ginebra, tras reunirse previamente en la sureña Niza con el primer ministro indio Narendra Modi, invitado a la cumbre.

El foro de tres días, que estará marcado por el acuerdo de paz alcanzado entre Estados Unidos e Irán, reúne a los líderes de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con dignatarios invitados de otros países. La mayoría de los líderes, incluido Donald Trump, llegará al aeropuerto de Ginebra antes de trasladarse a Evian.

También está previsto que asista el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, lo que pondrá en primer plano la guerra iniciada por Moscú hace más de cuatro años.

Otro de los invitados será el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien busca reunirse con Trump para intentar desactivar la amenaza arancelaria de Washing- ton. La cancillería busca cerrar un encuentro bilateral con Trump para reactivar la química entre ambos.

En tanto, en las calles de la capital suiza unas 20 mil personas —según la policía— marcharon en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, convocadas por la coalición No-G7 y coreando consignas anticapitalistas, propalestinas, feministas y a favor de la acción climática. Los organizadores hablaron de 60 mil asistentes.

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Pequeños grupos de manifestantes —muchos vestidos de negro y con el rostro cubierto— lanzaron botellas, piedras, trozos de cemento y petardos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos. También resultaron atacados varios edificios, entre ellos el de PricewaterhouseCoopers y la sede de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

Según la policía, los escaparates del Banco del Lemán y de Raiffeisen también sufrieron daños.

Suiza movilizó hasta 4 mil soldados para apoyar a las fuerzas policiales, mientras que Francia anunció el despliegue de casi 16 mil policías, gendarmes, militares, bomberos y guardias fronterizos en los alrededores de Evian.

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