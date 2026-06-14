El presidente Donald Trump cumple ese 14 de junio 80 años, con un deseo claro: que su nombre, rostro y firma se vuelvan eternos, convertirlos en una marca pública desde el poder.

Las felicitaciones mundiales y locales no se hicieron esperar, entre las cuales destaca la del primer ministro de Israel

Además de que anunció que se firmará el acuerdo con Irán para poner fin a la guerra, en su cuenta de Truth Social añadió que "el acuerdo se firmará e inmediatamente después de su firma, el estrecho de Ormuz estará abierto para todos".

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Benjamín Netanyahu: "Su cumpleaños llega en un momento muy propicio"

Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su 80 cumpleaños en mitad de las negociaciones de un acuerdo de paz entre Washington e Irán.

"Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald", celebró Netanyahu en su cuenta de X.

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Y añadió, refiriéndose al aniversario de la independencia del país norteamericano: Este año, su cumpleaños llega en un momento muy propicio. Estados Unidos celebra 250 años de libertad: una gran nación construida sobre la libertad y la fe".

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