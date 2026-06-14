Mundo | 14-06-26 | 08:33 | Actualizada | 14-06-26 | 08:33 |

El presidente cumple ese 14 de junio 80 años, con un deseo claro: que su nombre, rostro y firma se vuelvan eternos, convertirlos en una marca pública desde el poder.

Las felicitaciones mundiales y locales no se hicieron esperar, entre las cuales destaca la del primer ministro de Israel

Además de que anunció que se firmará el acuerdo con para poner fin a la, en su cuenta de Truth Social añadió que "el acuerdo se firmará e inmediatamente después de su firma, el estará abierto para todos".

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Benjamín Netanyahu: "Su cumpleaños llega en un momento muy propicio"

Jerusalén. El primer ministro de Israel, , felicitó este domingo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su 80 cumpleaños en mitad de las negociaciones de un acuerdo de paz entre e Irán.

"Feliz cumpleaños, señor presidente; feliz cumpleaños, Donald", celebró Netanyahu en su cuenta de X.

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Y añadió, refiriéndose al aniversario de la independencia del país norteamericano: Este año, su cumpleaños llega en un momento muy propicio. celebra 250 años de libertad: una gran nación construida sobre la libertad y la fe".

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