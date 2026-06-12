[Publicidad]
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó este viernes la delegación oficial del gobierno de Donald Trump durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al debut de la selección estadounidense en la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Rubio asistió al encuentro celebrado en Los Ángeles en representación del mandatario estadounidense, quien no acudió al estadio debido a sus "intensas obligaciones presidenciales", según explicó Andrew Giuliani, CEO del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026
El jefe de la diplomacia estadounidense ocupó un lugar en el palco de honor junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También formaron parte de la comitiva oficial el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador republicano Markwayne Mullin.
Lee también Sheinbaum desiste del Fan Fest en el Zócalo; ve la inauguración del Mundial desde el Deportivo Hermanos Galeana en la GAM
Al margen del encuentro, Rubio sostuvo una reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad regional, el comercio y las oportunidades de inversión entre ambos países.
El partido marcó el inicio de la participación de Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026, torneo organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La presencia de Rubio en el estadio formó parte de los esfuerzos de la administración Trump para acompañar y promover la realización de la justa mundialista en territorio estadounidense.
[Publicidad]
Primer billonario del mundo "pone de relieve problema de la desigualdad": jefe de ONU; Elon Musk acumula más de 1.05 bdd
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
gs/bmc
[Publicidad]
Más información
Universal Deportes
Mundial 2026: La imágenes que dejó la ceremonia en el Estadio de Los Ángeles y la goleada de EU a Paraguay
Estados
Escala conflicto entre poderes en Nuevo León; Congreso local inicia ruta de juicio político contra Samuel García
Mundo
Centro Kennedy retira el nombre de Trump de su fachada; juez ordena respetar la denominación original
Menú
Restaurante Rosetta y Casa Dragones presentan un omakase de edición limitada
Sección
Warner y Paramount reciben luz verde para crear un coloso mediático
Sección
Emma Coronel ‘opaca’ el triunfo del Tri con sensual FOTO: el look que se robó todas las miradas
Sección
¿Quiénes participarán en la pelea de UFC en la Casa Blanca? La polémica celebración del cumpleaños de Trump enciende las redes
Sección
¿Cómo quedó Canadá en su debut en el Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina?