El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezó este viernes la delegación oficial del gobierno de Donald Trump durante el partido entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al debut de la selección estadounidense en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Rubio asistió al encuentro celebrado en Los Ángeles en representación del mandatario estadounidense, quien no acudió al estadio debido a sus "intensas obligaciones presidenciales", según explicó Andrew Giuliani, CEO del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial 2026

El jefe de la diplomacia estadounidense ocupó un lugar en el palco de honor junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También formaron parte de la comitiva oficial el secretario de Transporte, Sean Duffy, y el senador republicano Markwayne Mullin.

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Al margen del encuentro, Rubio sostuvo una reunión con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la que abordaron temas relacionados con la seguridad regional, el comercio y las oportunidades de inversión entre ambos países.

El partido marcó el inicio de la participación de Estados Unidos en el Grupo D del Mundial 2026, torneo organizado de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. La presencia de Rubio en el estadio formó parte de los esfuerzos de la administración Trump para acompañar y promover la realización de la justa mundialista en territorio estadounidense.

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