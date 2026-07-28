En el primer día del cierre parcial de la Línea 2 del Cablebús por labores de mantenimiento, usuarios reportaron que el tiempo de traslado entre Xalpa y Santa Martha aumentó a alrededor de 40 minutos debido al tránsito vehicular que enfrenta el servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), cuando habitualmente el recorrido se realiza en aproximadamente en 20 minutos.

Desde este lunes 27 de julio hasta el 2 de agosto, permanecerá suspendido el servicio en el tramo de Xalpa a Santa Martha, debido a los trabajos de mantenimiento anual que se realizan en la línea y para apoyar a los pasajeros se habilitó el servicio alterno de RTP que cubren el trayecto sin costo adicional.

Durante un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se observó que en la estación Xalpa los usuarios descendían del Cablebús para abordar las unidades de RTP, las cuales trasladaban a los pasajeros hasta Santa Martha, donde podían reincorporarse al servicio del sistema.

Ignacio, usuario, comentó que el recorrido era alrededor de 20 minutos en trasladarse de Xalpa a Santa Martha; sin embargo, este lunes el recorrido se extendió a cerca de 40 minutos debido al tránsito que encontró el servicio de apoyo de RTP.

Explicó que, durante el trayecto, las unidades de RTP únicamente realizaron una parada sobre Eje 8 Sur y avenida Ermita Iztapalapa. “El tráfico hizo que el recorrido fuera mucho más lento”, dijo.

María, otra usuaria, dijo que el cierre parcial complicó su traslado, ya que al llegar a Santa Martha tuvo que caminar mayor distancia para continuar con su recorrido.

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