Chilpancingo.— El alcalde de Huamuxtitlán, Daniel Méndez Flores, murió en la comunidad de Santa Cruz, en la región de la Montaña de Guerrero, sin que las autoridades hayan aclarado las causas de su muerte.

La noche del domingo, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó el deceso de Méndez Flores, pero no dio ningún detalle. Sólo señaló que abrió una carpeta de investigación con “motivo del fallecimiento del edil”.

Hasta ahora han circulado tres versiones extraoficiales; la primera, que el edil de manera accidental se dio un balazo cuando manipulaba un arma en su casa. La segunda, que un grupo armado irrumpió en su domicilio y lo asesinó y, la tercera, que un grupo armado llegó a un restaurante y mientras cenaba, Méndez fue asesinado.

Fuentes de seguridad indican que el presidente municipal recibió por lo menos dos disparos, uno de ellos en la cabeza, lo que echaría abajo la versión del accidente. Sin embargo, el ayuntamiento, el gobierno del estado y la fiscalía no han dado una versión oficial de los hechos.

Méndez Flores fue postulado por Movimiento Ciudadano en el último proceso electoral, el cual fue marcado por la violencia, ya que en plena campaña fue asesinado Abraham Ramírez, padre de su principal contendiente, la candidata de Morena Rosalba Ramírez García. Además, horas antes de que comenzara la jornada electoral, hombres armados atacaron a balazos la casa de Méndez Flores.

Una vez que tomó posesión de la alcaldía, fue asesinado Aurelio Méndez, quien un mes antes le entregó el ayuntamiento a Méndez Flores.

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En lo que va de la administración de la morenista Evelyn Salgado Pineda han sido asesinados cuatro alcaldes en funciones, uno electo y siete expresidentes municipales.

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