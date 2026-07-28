Contingentes de aspirantes rechazados y sus familiares se manifestaron en las inmediaciones de Ciudad Universitaria para exigir la cancelación y reposición del examen de selección en modalidad presencial, luego de que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión del proceso de inscripción a la licenciatura, tras detectar presuntas prácticas fraudulentas durante la prueba en línea.

En punto de las 11:00 horas, centenares de manifestantes se concentraron en el Metro Ciudad Universitaria e Insurgentes Sur para dirigirse a la Torre de Rectoría, donde entre consignas como “¡No a la IA, sí a la solución!”, “¡Examen presencial!”, “¡Exigimos cancelar el examen virtual!”, “¡Examen en línea fue una porquería!”, “¡Examen limpio y transparente!” y “¡Examen transparente, profesionistas competentes!”, los inconformes demandaron transparencia en el proceso de selección para la Universidad Nacional y entregaron a las autoridades universitarias un pliego petitorio.

En medio de la inconformidad de los protestantes para que los recibiera el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, las autoridades universitarias explicaron que no podían ser recibidos por cuestiones de agenda, por lo que las demandas fueron entregadas a Jorge Ibarra, coordinador de Planeación Institucional, y Arturo Ruiz, director de Análisis y Concertación de la institución.

Examen UNAM 2026

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Entre los puntos del documento, que fue entregado por representantes de los aspirantes rechazados a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios, destaca que se determine que el examen de ingreso a nivel licenciatura se efectúe única y exclusivamente en modalidad presencial en la presente y futuras convocatorias.

Que se emita a cada aspirante, cuyo examen haya sido anulado, una notificación individualizada, fundada y motivada, desglosando la falta imputada, la norma infringida y los elementos probatorios técnicos que sustentan la determinación.

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Adicionalmente, detalla que se habilite un mecanismo formal de la solicitud de aclaración y revisión con garantía de audiencia, la apertura de mesas de diálogo institucional con los aspirantes rechazados y que las autoridades universitarias suscriban una carta compromiso de no represalias para garantizar que ninguna persona involucrada en el movimiento sufra persecuciones, hostigamiento, retención de trámites o afectación en sus resultados por ejercer las libertades ciudadanas.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Melanie Maya, de 18 años, quien realizó por primera vez su examen para ingresar a la carrera de Sicología, pero se quedó a un acierto de alcanzar el puntaje requerido, exigió a las autoridades el retorno del examen en modalidad presencial y la cancelación de la prueba a los aspirantes que hicieron trampa.

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“Muchos aspirantes nos esforzamos por un lugar aquí. Estuvimos meses estudiando, sacrificamos muchas cosas y se me hace injusto que personas que tal vez no van a valorar el lugar, porque hicieron trampa, se queden”, relató.

“Y personas que realmente queremos el lugar, que sí estudiamos, no hicimos trampa y que sacamos un puntaje alto se nos demerite. Es injusto”, agregó.

Con relación al presunto uso de IA por parte de algunos aspirantes durante la aplicación del examen, señaló que la “inteligencia artificial se debe regular y en ciertos casos como este no se debería utilizar, porque ya vimos lo que pasó, los puntajes se elevaron demasiado casualmente cuando el examen se hace en línea”.

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Con respecto al actuar de la Máxima Casa de Estudios ante el incidente, consideró que “están ahorrando tiempo y no van a hacer nada, pero esperaría que pronto nos dieran una solución”.

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Ayer, la UNAM instaló una Comisión Técnica para revisar las presuntas irregularidades denunciadas por aspirantes en el primer examen de ingreso virtual, quienes analizarán el procedimiento y los resultados del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura 2026, el cual ha generado desconfianza entre la comunidad estudiantil por el resultado atípico registrado.

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Dicha comisión estará integrada y presidida por Eduardo Bárzana García y como secretario general, Joaquín Narro Lobo, así como por especialistas de diversas disciplinas, entre ellos, Carlos Arámburo, Eduardo Backhoff, Alejandro Frank Hoeflich, María Soledad Funes, Roberto Rodríguez, Alma Maldonado, Alejandro Pisanty, Pablo Pruneda y Lucía Guadalupe Monroy.

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